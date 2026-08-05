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Pratapgarh Kunda News: जानलेवा हमले का फरार आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: शहाबपुर गांव के निवासी योगेश कुमार यादव के खिलाफ 2020 में गाली-गलौच, मारपीट और जानलेवा हमले का मामला दर्ज था। वह फरार था। न्यायालय ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया। मंगलवार को पुलिस ने उसे उसके घर के पास से गिरफ्तार किया और न्यायालय में प्रस्तुत किया।

जानलेवा हमले का फरार आरोपी गिरफ्तार
जानलेवा हमले का फरार आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के शहाबपुर गांव निवासी योगेश कुमार यादव के खिलाफ वर्ष 2020 में गाली-गलौच, मारपीट, धमकी, जानलेवा हमले के रिपोर्ट दर्ज है। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। उसी मामले में न्यायालय में योगेश कुमार के खिलाफ वारंट जारी किया। मंगलवार को उप निरीक्षक मनोज राय ने पुलिस टीम के साथ आरोपी को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। विधिक प्रक्रिया पूरी कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा।

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