Pratapgarh Kunda News: युवक को पीटने पर तीन के खिलाफ केस
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के जमेठी गांव में 47 वर्षीय प्रियव्रत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी है। प्रियव्रत ने बताया कि उसका भाई पहले ही हत्या का शिकार हो चुका है। मामले में अमरीश मौर्य पर हमला करने का आरोप है, जिसमें प्रियव्रत की उंगलियां फैक्चर हो गईं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के जमेठी गांव निवासी 47 वर्षीय प्रियव्रत सिंह ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसके भाई पवन सिंह की पूर्व में हत्या हो चुकी है। वह परिवार के जीवकोपार्जन को घर से दूर रहकर नौकरी करता है। वह एक सप्ताह पहले घर आया तो 30 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे कार से अपने और भाई के बच्चों के साथ बाबूगंज बाजार जा रहा था। जैसे ही रेरुआ बाग के पास पहुंचा, गांव के अमरीश मौर्य दो अन्य लोगों के साथ सड़क पर खड़ा था। जब उसने सड़क से हटने को कहा तो वह गालियां देने लगा।
कार से उतरते ही रॉड से हाथ पर हमला कर दिया, जिससे उसकी उंगलियां फैक्चर हो गई। शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते चले गए। पीड़ित प्रियव्रत की तहरीर पर पुलिस ने अमरीश मौर्य को नामजद करते हुए दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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