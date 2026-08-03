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Pratapgarh Kunda News: एडीएम और कुलसचिव ने बाबा हौदेश्वरनाथ का किया पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: बाबा हौदेश्वरनाथ धाम पर एडीएम प्रयागराज वरुण पांडेय और कुलसचिव उमा पांडेय ने अपने परिवार के साथ पूजा की। मां गंगा के दर्शन और बाबा का विधि-विधान से जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर कई अधिकारी भी उपस्थित रहे।

एडीएम और कुलसचिव ने बाबा हौदेश्वरनाथ का किया पूजन
एडीएम और कुलसचिव ने बाबा हौदेश्वरनाथ का किया पूजन

Pratapgarh Kunda News: हथिगवां। बाबा हौदेश्वरनाथ धाम पर रविवार देरशाम एडीएम प्रयागराज प्रशासन वरुण पांडेय और कुलसचिव उमा पांडेय परिवार के साथ पहुंचे। मां गंगा का दर्शन-पूजन करने के बाद बाबा हौदेश्वर नाथ का विधि विधान से पूजन, जलाभिषेक किया। पुजारी धुन्ना गोंसाई के वैदिक मंत्रोचार के बीच दोनों अधिकारियों ने विधि-विधान से पूजन किया। इस मौके पर फाफामऊ शांतिपुरम के नेत्र सर्जन डॉ. रोहित अग्रवाल, एसडीएम अजय कुमार यादव, जुगनू विश्वकर्मा, लेखपाल अनिल कुमार द्विवेदी, निरीक्षक अयोध्या प्रसाद आदि मौजूद रहे।

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