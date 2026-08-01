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Pratapgarh Kunda News: दवा डालकर धान की फसल नष्ट करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: लालगंज कोतवाली इलाके के वीरसिंहपुर निवासी असलम ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि जमालपुर में पीड़ित की धान की फसल है। चौबे का पुरवा (लकुरी) निव

Pratapgarh Kunda News: दवा डालकर धान की फसल नष्ट करने का आरोप

Pratapgarh Kunda News: रानीगंज कैथौला। लालगंज कोतवाली इलाके के वीरसिंहपुर निवासी असलम ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि जमालपुर में पीड़ित की धान की फसल है। चौबे का पुरवा (लकुरी) निवासी तीन लोगों ने 31 जुलाई की शाम धान की फसल में दवा डाल दी। जिससे धान की फसल नष्ट हो गई। खेत के पास फसल देख रहे थे तो आरोपी खेत के पास खड़े थे। आरोपियों ने दवा डालने की बात कहते हुए धमकी दी और कहा कि खेत में कब्जा न करना। कब्जा करने की कोशिश की गोली मार देंगे। पीड़ित ने तीन लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।

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