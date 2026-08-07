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Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में चार लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा में अज्ञात वाहन की टक्कर में तीन युवक घायल हुए। 19 वर्षीय अमन प्रताप और राघवीर प्रताप जब जा रहे थे, तभी एक वाहन ने टक्कर मार दी। इसके अलावा, गोलू पटेल और अनीता भी इसी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुए। घायलों को अस्पताल भेजा गया।

सड़क हादसों में चार लोग घायल
सड़क हादसों में चार लोग घायल

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। वाराणसी निवासी आनंद सिंह का 19 वर्षीय बेटा अमन प्रताप सिंह अपने रिश्तेदार के घर जमेठी कुंडा आया था। गुरुवार शाम वह रिश्तेदार रणविजय सिंह के 19 वर्षीय बेटे राघवीर प्रताप सिंह के साथ कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों घायल हो गए। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के लालगोपालगंज निवासी राम चन्द्र पटेल का 24 वर्षीय बेटा गोलू पटेल बाइक से जाते समय कुंडा इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। अल्पी का पुरवा ताजपुर गांव निवासी दिनेश कुमार की 35 वर्षीय पत्नी अनीता अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गई।

आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस से घायलों को सीएचसी भेजा।

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