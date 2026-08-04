Pratapgarh Kunda News: अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्ध की मौत
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के चिलबिला-किशुनगंज मार्ग पर मंगलवार सुबह 50 वर्षीय विदेशी सरोज की सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। उन्होंने खेत देखने के लिए बाहर निकले थे। गंभीर घायल होने पर परिवार ने उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। चिलबिला-किशुनगंज मार्ग पर कंधई के मंदाह पुलिस बूथ के पास मंगलवार सुबह 50 वर्षीय विदेशी सरोज की सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। मंदाह गांव निवासी विदेशी सरोज सुबह खेत देखने निकला। बारिश के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आकर घायल हो गया। जानकारी मिलने पर घर के लोग उसे मेडिकल कॉलेज ले आए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन बिना पोस्टमॉर्टम कराए ही शव लेकर घर चले गए।
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