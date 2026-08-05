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Pratapgarh Kunda News: पूर्व प्रधान के पिता का निधन, शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: बिहार ब्लॉक के बिकरा गांव के पूर्व प्रधान संगम लाल गुप्ता के 95 वर्षीय पिता सुन्दर लाल गुप्ता का निधन बुधवार सुबह हुआ। उनके निधन से क्षेत्र में शोक का माहौल है। संगम लाल गुप्ता ने बताया कि अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह शृंग्वेरपुर गंगा घाट पर किया जाएगा।

Pratapgarh Kunda News: पूर्व प्रधान के पिता का निधन, शोक

Pratapgarh Kunda News: बाघराय। बिहार ब्लॉक के बिकरा गांव के पूर्व प्रधान संगम लाल गुप्ता के 95 वर्षीय पिता सुन्दर लाल गुप्ता का बुधवार सुबह मंडल भासों स्थित आवास में निधन हो गया। पूर्व प्रधान के पिता के निधन की जानकारी होने पर लोगों में शोक फैल गया। संगमलाल गुप्ता ने बताया कि अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह शृंग्वेरपुर गंगा घाट पर किया जाएगा।

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