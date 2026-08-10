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Pratapgarh Kunda News: पहले टक्कर मारा फिर पीटा, अचेतावस्था में छोड़ भागे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: महेशगंज के रायगढ़ गांव में 60 वर्षीय राम सूरत शर्मा को खेत जाते समय दो नशे में धुत् व्यक्तियों ने तेज रफ्तार बाइक से टक्कर मारी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन पर हमला हुआ। परिवार ने अचेत अवस्था में उन्हें प्रयागराज ले जाकर इलाज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

Pratapgarh Kunda News: पहले टक्कर मारा फिर पीटा, अचेतावस्था में छोड़ भागे

Pratapgarh Kunda News: हीरागंज। महेशगंज थाना क्षेत्र के रायगढ़ गांव निवासी सहदेव शर्मा का 60 वर्षीय बेटा राम सूरत शर्मा ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि 3 अगस्त को गंगा एक्सप्रेस वे के बगल स्थित खेत में पानी लगाया था। रात करीब 11 बजे घर से चारपाई लेकर खेत जाते समय गांव के ही दो लोग नशे में पीछे से तेज रफ्तार बाइक से टक्कर मार दी, जिससे वह गिरकर गंभीर घायल हो गया। इसके बाद आरोपियों ने उसे मारा पीटा जिससे वह अचेत होकर गिर गया। उसे मरा समझकर वह लोग भाग निकले। सुबह परिजनों ने अचेतावस्था में उसे प्रयागराज ले जाकर इलाज कराया।

पीड़ित ने मामले नामजद तहरीर दी है। एसओ संदीप कुमार तिवारी ने कहा कि तहरीर मिली है मामले की जांच की जा रही है।

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