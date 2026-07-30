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Pratapgarh Kunda News: पुलिस पर हमले में फरार प्रधान समेत दो आरोपियों पर 25 हजार का इनाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: भैंसना गांव में हिस्ट्रीशीटर के सत्यापन के दौरान पुलिस के ऊपर हुए जानलेवा हमले के आरोप फरार चल रहे मुख्य आरोपी सलमान और प्रधान निजाम उर्फ बान के ऊपर ए

Pratapgarh Kunda News: पुलिस पर हमले में फरार प्रधान समेत दो आरोपियों पर 25 हजार का इनाम

Pratapgarh Kunda News: सांगीपुर, हिन्दुस्तान संवाद। भैंसना गांव में हिस्ट्रीशीटर के सत्यापन के दौरान पुलिस के ऊपर हुए जानलेवा हमले के आरोप फरार चल रहे मुख्य आरोपी सलमान और प्रधान निजाम उर्फ बान के ऊपर एसपी की ओर से 25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। रविवार रात सत्यापन के लिए गए थाने के सिपाही अनंत कुमार मिश्र और श्रवण कुमार गुप्ता के साथ सलमान और उनके परिजनों व गांव के अन्य लोगों ने मिलकर लाठी-डंडे कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था। सिपाही अनंत कुमार मिश्र की तरफ से सलमान और गांव के प्रधान निजाम उर्फ बान समेत 8 नामजद, 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

घटना में शामिल नामजद आरोपियों में अख्तरूल, जुम्मन और जाहिद गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। मुख्य आरोपी सलमान और निजाम उर्फ बान की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है।

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