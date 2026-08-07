Pratapgarh Kunda News: नव नियुक्त चिकित्सकों को दी गई ट्रेनिंग
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में हाल ही में 24 नए डॉक्टरों की भर्ती हुई है। सीएमओ कार्यालय में उनका स्वागत किया गया और तैनाती स्थलों पर उनके कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। स्वास्थ्य विभाग में हाल में ही 24 नए डॉक्टरों की भर्ती हुई है। शुक्रवार को उन सभी का सीएमओ कार्यालय में स्वागत कर तैनाती स्थलों पर किए जाने वाले कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सीएमओ डॉ. एएन प्रसाद, डॉ. श्याम भार्गव, डॉ. आजाद अहमद, डीपीएम आरबी यादव, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी महेश सिंह, एपिडिमोलॉजिस्ट चंद्रचूर्ण सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आरपी सिंह मानसिक रोग समन्वयक मुकेश मौर्या आदि मौजूद रहे।
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