Pratapgarh Kunda News: विवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के करौंदी निवासी अरविंद की 22 वर्षीय पत्नी सोनम सिंह ने सोमवार सुबह जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर उसे परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। नगर कोतवाली के करौंदी निवासी अरविंद की 22 वर्षीय पत्नी सोनम सिंह ने सोमवार सुबह जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले आए। जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
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