Pratapgarh Kunda News: घर से निकली किशोरी लापता, मुकदमा
Pratapgarh Kunda News: पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सरसतपुर गांव से 17 वर्षीय किशोरी घर से बिना बताए चली गई। परिजनों ने उसे खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अंततः परेशान परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। किशोरी अपने ननिहाल सरसतपुर में रह रही थी।
Pratapgarh Kunda News: पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सरसतपुर गांव से 17 वर्षीय किशोरी घर से बिना बताए चली गई। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। परेशान परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सरसतपुर निवासी सूरज कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 17 वर्षीय भांजी सात अगस्त दोपहर करीब दो बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। कुछ देर बाद उसके घर पर नहीं होने की जानकारी हुई तो परिजनों ने आसपास के स्थानों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की। उसका पता नहीं मिला। परिजनों के मुताबिक, किशोरी बचपन से ही अपने ननिहाल सरसतपुर में रह रही थी।
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