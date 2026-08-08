Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: करंट की चपेट में आने से किशोर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: कुंडा कोतवाली के बरई गांव में राम सजीवन का 16 वर्षीय बेटा नितिन शुक्रवार दोपहर करंट की चपेट में आ गया। वह घर में काम कर रहा था। परिजनों ने तुरंत उसे सीएचसी में भर्ती कराया।

Pratapgarh Kunda News: करंट की चपेट में आने से किशोर घायल

Pratapgarh Kunda News: कुंडा कोतवाली के बरई गांव निवासी राम सजीवन का 16 वर्षीय बेटा नितिन शुक्रवार को करीब दो बजे घर में कुछ काम कर रहा था। तभी वह करंट की चपेट में आकर झुलस गया। परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया।

ये भी पढ़ें:Unnao News: करंट लगने से युवक झुलसा, हालत नाजुक
ये भी पढ़ें:Saharanpur News: छत पर व्यायाम कर रहा किशोर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलसा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News Hospital अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।