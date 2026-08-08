Pratapgarh Kunda News: करंट की चपेट में आने से किशोर घायल
Pratapgarh Kunda News: कुंडा कोतवाली के बरई गांव में राम सजीवन का 16 वर्षीय बेटा नितिन शुक्रवार दोपहर करंट की चपेट में आ गया। वह घर में काम कर रहा था। परिजनों ने तुरंत उसे सीएचसी में भर्ती कराया।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा कोतवाली के बरई गांव निवासी राम सजीवन का 16 वर्षीय बेटा नितिन शुक्रवार को करीब दो बजे घर में कुछ काम कर रहा था। तभी वह करंट की चपेट में आकर झुलस गया। परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया।
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