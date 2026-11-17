बृजभूषण बोले- राजा भैया का दबदबा था, है और रहेगा; धीरेंद्र शास्त्री की कथा शुरू; माफी पर भी बोले बाबा
कुंडा में आज से शुरू हुई राम कथा में भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल हुए हैं। इस कथा के आयोजक राजा भैया है। वहीं, कथा धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं।
Kunda Katha: प्रतापगढ़ के कुंडा में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की कथा की शुरुआत आज 17 नवंबर से हो गई है। आज पहले दिन पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी कुंडा पहुंचे। उन्होंने मंच से कहा, 'राजा भैया का दबदबा था, है और आगे भी रहेगा।' उन्होंने कहा कि सनातन किसी की दया पर नहीं है। बता दें, कुंडा की इस कथा को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश भर में चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कृष्ण को लेकर दिए विवादित बयान के बाद प्रशासन से धीरेंद्र शास्त्री की कथा के कार्यक्रमों को निरस्त करने की मांग की थी।
'हिंदू ना बंटे इसलिए मांगी माफी'
कुंडा में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि भक्तों के लिए माफी मांगी है। हिंदू आपस मे ना लड़े इसलिए उन्होंने अपने बयान पर क्षमा मांगी है। कथा के पहले दिन धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि मेरे मन में राघव और माधव एक हैं।
हिंदू शरणार्थी भी कथा में हुए शामिल
पाकिस्तान से आए बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी भी आज कुंडा की कथा में शामिल हुए हैं। उन्हें पहले जयपुर से कुंडा ला गया है। पिछले दिनों पत्रकारों से बातचीत में कुंडा विधायक राजा भैया ने कहा था कि हिंदू शरणार्थी परिवार इस कथा में शामिल होंगे। इसके बाद वो यहां प्रयागराज, काशी और अयोध्या में दर्शन करने जाएंगे। आज धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वो कल यानी बुधवार को इन परिवारों के साथ हवन करेंगे।
बाबा रामदेव सहित कई दिग्गज कुंडा पहुंचे
आज 17 नवंबर को इस कथा में कई चर्चित लोग शामिल हुए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव भी गोंडा से कुंडा पहुंचे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व सांसद संजीव बालियान, यूपी सरकार में मंत्री मनोज पाण्डेय, दिनेश प्रताप सिंह, विधायक अभय सिंह, राकेश सिंह सहित कई नेता आज कुंडा की कथा में शामिल हुए हैं।
20 नवंबर तक होगी कथा
कुंडा चल रही यह कथा 20 नवंबर को समाप्त होगी। आखिरी दिन बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री 'दिव्य दरबार' लगाएंगे। बता दें, 16 नवंबर को कुंडा और प्रतापगढ़ के अलग-अलग क्षेत्रों में कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया था।
अखिलेश यादव ने किया धीरेंद शास्त्री की कथा का विरोध
कृष्ण पर दिए बयान के बाद यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री की कथा के आयोजन का लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से आगे कथा की अनुमति ना देने की मांग की है। अखिलेश यादव ने आगरा में पिछले दिनों कहा था कि सोचिए जन समर्थन के लिए कथा करा रहे हैं, अपना काम नहीं बता पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान को कुंडा के विधायक राजा भैया से जोड़कर देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।