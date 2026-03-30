प्रेमी की पिटाई पर गुस्साई प्रेमिका मोबाइल टावर पर चढ़ी, नीचे उतारने में छूटा पसीना
प्रतापगढ़ के कुंडा में प्रेमी की पिटाई से नाराज एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। दो घंटे तक चले ड्रामे के बाद पुलिस और प्रेमी के समझाने पर वह नीचे उतरी। परिजनों ने प्रेमी को पीटकर घायल कर दिया था, जिससे नाराज होकर युवती ने यह कदम उठाया।
UP News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से 'शोले' फिल्म के वीरू जैसा वाकया सामने आया है, लेकिन यहाँ पात्र बदल गए थे। बाघराय इलाके की एक युवती अपने प्रेमी के साथ हुई मारपीट और परिजनों के रवैये से इतनी क्षुब्ध हुई कि वह कुंडा कस्बे के मनगढ़ रोड पर स्थित एक ऊंचे मोबाइल टावर पर जा चढ़ी। रविवार शाम करीब 4 बजे जब स्थानीय लोगों ने युवती को टावर की ऊंचाइयों पर देखा, तो हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सड़क पर हजारों की भीड़ जमा हो गई और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। युवती के टावर पर चढ़ने का वीडियो भी लोगों ने बनाया और खूब वायरल हो रहा है।
क्या था पूरा विवाद?
जानकारी के अनुसार, बाघराय थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली इस युवती का पड़ोस के ही एक युवक के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब युवती के परिजनों को इस बात की भनक लगी, तो उन्होंने कड़ा विरोध किया। आरोप है कि पिछले दिनों परिजनों ने युवक को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे वह घायल हो गया था। घायल प्रेमी ने युवती के घर वालों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया। अपने प्रेमी की पिटाई और कानूनी उलझनों से आहत होकर युवती ने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला किया।
दो घंटे तक चला 'हाई-वोल्टेज' ड्रामा
टावर पर चढ़ी युवती ऊपर से ही चिल्ला-चिल्लाकर अपनी मांगें रखने लगी। उसकी मुख्य मांग थी कि उसके प्रेमी के खिलाफ किए गए अत्याचार बंद हों, परिजनों पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए और उसकी शादी उसी युवक से कराई जाए। मौके पर पहुंचे एसडीएम और भारी पुलिस बल ने युवती को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने पास के एक मकान की छत का सहारा लेकर उससे बातचीत शुरू की।
प्रेमी के आते ही मानी युवती
प्रशासन ने आनन-फानन में युवती के परिजनों और उसके प्रेमी को मौके पर बुलाया। प्रेमी को अपनी आंखों के सामने देख और प्रशासन से शादी का आश्वासन मिलने के बाद युवती का गुस्सा शांत हुआ। शाम करीब 6:15 बजे, यानी दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सका। इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को लेकर कोतवाली पहुंची। एंटी-रोमियो टीम की प्रभारी निर्मला शर्मा ने बताया कि युवती फिलहाल सुरक्षित है और दोनों परिवार आपस में बैठकर सुलह-समझौते की बात कर रहे हैं। इस घटना ने पूरे जिले में चर्चा का विषय बना दिया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।और पढ़ें