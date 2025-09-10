Pratapgarh CMO office Babu suspended for taking bribe, action taken on the instructions of Deputy CM Brajesh Pathak रिश्वत लेने में सीएमओ ऑफिस का बाबू सस्पेंड, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर ऐक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रिश्वत लेने में सीएमओ ऑफिस का बाबू सस्पेंड, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर ऐक्शन

यूपी के प्रतापगढ़ जिले में रिश्वत लेने के मामले में सीएमओ ऑफिस का बाबू सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह ऐक्शन हुआ है। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आलोक श्रीवास्तव को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 02:12 PM
रिश्वत लेने के आरोपों में फंसे यूपी के प्रतापगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय (सीएमओ) में तैनात आशुलिपिक( बाबू) राहुल कुमार पटेल को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आलोक श्रीवास्तव को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। सीएमओ द्वारा बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सोमवार को दोपहर करीब 1.15 बजे प्रयागराज की एंटी करप्शन टीम ने सीएमओ कार्यालय में तैनात आशुलिपिक राहुल कुमार पटेल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आलोक श्रीवास्तव को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। उनके जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्धीकरण की कार्रवाई की गयी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से एैक्शन लिया। ब्रजेश पाठक ने आशुलिपिक राहुल को निलंबित करने के आदेश दिए। निलंबन के साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है। डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद निलंबन की कार्रवाई । इसके साथ ही अब इस मामले में प्रयागराज में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आरोपों की जांच करेंगे। जमानत के बाद निलंबित राहुल अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज में सम्बद्ध रहेंगे।

छापेमारी में खुली थी घूसखोरी की कलई : सीएमओ कार्यालय में रिश्वत लेने का चलन पुराना है। एक पुलिसकर्मी से मेडिकल क्लेम पास करने के लिए करीब दो साल पहले स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भावना ने रिश्वत का प्रतिशत कम नहीं किया तो उसने एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी। वह रंगेहाथ रिश्वत लेते पकड़ी गई थीं।

