रिश्वत लेने में सीएमओ ऑफिस का बाबू सस्पेंड, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर ऐक्शन

रिश्वत लेने के आरोपों में फंसे यूपी के प्रतापगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय (सीएमओ) में तैनात आशुलिपिक( बाबू) राहुल कुमार पटेल को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आलोक श्रीवास्तव को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। सीएमओ द्वारा बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सोमवार को दोपहर करीब 1.15 बजे प्रयागराज की एंटी करप्शन टीम ने सीएमओ कार्यालय में तैनात आशुलिपिक राहुल कुमार पटेल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आलोक श्रीवास्तव को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। उनके जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्धीकरण की कार्रवाई की गयी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से एैक्शन लिया। ब्रजेश पाठक ने आशुलिपिक राहुल को निलंबित करने के आदेश दिए। निलंबन के साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है। डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद निलंबन की कार्रवाई । इसके साथ ही अब इस मामले में प्रयागराज में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आरोपों की जांच करेंगे। जमानत के बाद निलंबित राहुल अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज में सम्बद्ध रहेंगे।