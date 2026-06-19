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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: यूपी के 2.17 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में कल आएगी 23वीं किस्त

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Prime Minister Kisan Samman Nidhi: यूपी के 2.17 करोड़ से अधिक किसानों के लिए अच्छी खबर है। शनिवार को इन किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त आएगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: यूपी के 2.17 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में कल आएगी 23वीं किस्त

Prime Minister Kisan Samman Nidhi: उत्रत प्रदेश के 2.17 करोड़ से अधिक किसानों के लिए अच्छी खबर हैं। शनिवार को उनके खाते में रुपए आएंगे। दरअसल, शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के 2.17 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे 4352.40 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। यूपी के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक (22वीं किस्त) 99,032.58 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।

प्रतिवर्ष तीन किस्त में दी जाती है छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता

शनिवार को जारी होने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.17 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों के खाते में 4352.40 करोड़ की धनराशि आएगी। योजना की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसमें पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता वर्ष में तीन किस्त में प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 को असम से सम्मान निधि का लाभ किसानों को दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी।

झांसी में किसानों के बीच रहेंगे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को झांसी में किसानों के बीच रहेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त वितरण के दौरान रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रहेंगे। मुख्यमंत्री यूपीएग्रीज परियोजना खरीफ संस्करण का शुभारंभ भी करेंगे।

अब यह राशि होगी 103,391.24 करोड़ रुपये

शनिवार को 4352.40 करोड़ जारी होने के बाद यह राशि 103,391.24 करोड़ रुपये हो जाएगी।

वर्ष धनराशि

2018-19 2238.92 करोड़

2019-20 11006.87 करोड़

2020-21 14,432.14 करोड़

2021-22 15,775.52 करोड़

2022-23 12,454.32 करोड़

2023-24 13,808.48 करोड़

2024-25 15,594.74 करोड़

2025-26 13,727.85 करोड़

2026-27 (अप्रैल-जुलाई) 4352.40 करोड़ (यह राशि शनिवार 20 जून को खाते में भेजी जाएगी)

कुल- 1,03,391.24 करोड़ रुपये

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हर साल तीन किस्तों में आता है छह हजार रुपए

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पात्रता की बात करें तो देशभर के सभी छोटे और सीमांत किसान को पात्र मना गया है। वो किसान जिनके पास 5 एकड़ तक की कृषि योग्य भूमि हो। परिवार में अगर एक से ज्यादा सदस्य किसान है तो उन सभी को अलग-अलग लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 6000 रुपये पात्र किसानों को हर साल दिए जाते हैं। 2000-2000 की तीन किस्तों में आता है। किस्ते का रुपया सीधे किसानों के बैंक खाते में आता है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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