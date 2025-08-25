pradhan caught rare species of snake that bit his wife everyone was stunned to see this in the hospital पत्नी को डसने वाले दुर्लभ प्रजाति के सांप को प्रधान ने लिया पकड़, अस्पताल में ये देख सब रह गए दंग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspradhan caught rare species of snake that bit his wife everyone was stunned to see this in the hospital

पत्नी को डसने वाले दुर्लभ प्रजाति के सांप को प्रधान ने लिया पकड़, अस्पताल में ये देख सब रह गए दंग

लखीमपुर खीरी जिले के दरिगापुर गांव में एक महिला को सांप ने काट लिया। महिला के पति, जो कि गांव के प्रधान हैं, उन्होंने सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया और अपनी पत्नी व सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे। पकड़ा गया सांप वाइपर प्रजाति का था। अब महिला की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 08:46 PM
share Share
Follow Us on
पत्नी को डसने वाले दुर्लभ प्रजाति के सांप को प्रधान ने लिया पकड़, अस्पताल में ये देख सब रह गए दंग

यूपी के लखीमपुर के ईसानगर विकास खंड के दरिगापुर गांव में सोमवार को प्रधान की पत्नी पूनम (उम्र 40 वर्ष) को सांप ने डस लिया। ग्राम प्रधान अनुराग ने पत्नी को डसने वाले सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर लिया। प्रधान डिब्बे में बंद सांप और पत्नी को लेकर खमरिया सीएचसी पहुंच गया। पकड़ा गया सांप वाइपर प्रजाति का निकला। अब महिला खतरे से बाहर से है।

दरिगापुर के प्रधान अनुराग मौर्य की पत्नी पूनम मौर्य सोमवार को घर पीछे खाली जगह में घूम रहीं थीं। उसी दौरान वाइपर प्रजाति के सांप ने पूनम को डस लिया। महिला के चीखने पर घर के लोग मौके पर पहुंच गए। जहां पूनम को डसने वाला जहरीला सांप भी मौजूद था। ग्राम प्रधान अनुराग ने ग्रामीणों की मदद से सांप को प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर लिया।

ये भी पढ़ें:UP में भी चुनाव आयोग एक्टिव, कहा-18000 नहीं, 3919 शपथ पत्र मिले; सपा को चेतावनी

प्रधान अपनी पत्नी पूनम और डिब्बे में बंद सांप को लेकर खमरिया सीएचसी पहुंचा। सांप देखकर लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डिब्बे में बंद सांप दुर्लभ प्रजाति वाइपर का बताया गया है। डॉक्टरों ने सांप की प्रजाति देखकर महिला का उपचार किया। महिला खतरे से बाहर है। सोमवार शाम को खमरिया सीएचसी से पूनम को छुट्टी दे दी गई।

ये भी पढ़ें:मकान बनाने जा रहे हैं तो जान लें ये कानून, UP के इस जिले में सेस वसूली की तैया

गांव में हर कोई कर रहा चर्चा

पत्नी को सांप के डसने पर प्रधान द्वारा इस तरह साहस दिखाते हुए सांप को पकड़ने और डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचने की घटना की गांव में हर कोई चर्चा कर रहा है। अस्पताल में जिस किसी ने प्रधान को सांप लेकर आता देखा वो भी हैरान रह गया। लोगों का कहना है कि सांप को पकड़ना आसान नहीं था लेकिन पत्नी की हालत देखने के बाद ग्राम प्रधान अनुराग ने गांववालों की मदद से हर तरकीब आजमाई और आखिरकार सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया। वो ये सांप लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। समय रहते इलाज मिलने के चलते महिला की जान बच गई। वह वापस सकुशल अपने घर पहुंच गई हैं।

Snake News UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |