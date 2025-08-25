पत्नी को डसने वाले दुर्लभ प्रजाति के सांप को प्रधान ने लिया पकड़, अस्पताल में ये देख सब रह गए दंग

लखीमपुर खीरी जिले के दरिगापुर गांव में एक महिला को सांप ने काट लिया। महिला के पति, जो कि गांव के प्रधान हैं, उन्होंने सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया और अपनी पत्नी व सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे। पकड़ा गया सांप वाइपर प्रजाति का था। अब महिला की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है।

यूपी के लखीमपुर के ईसानगर विकास खंड के दरिगापुर गांव में सोमवार को प्रधान की पत्नी पूनम (उम्र 40 वर्ष) को सांप ने डस लिया। ग्राम प्रधान अनुराग ने पत्नी को डसने वाले सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर लिया। प्रधान डिब्बे में बंद सांप और पत्नी को लेकर खमरिया सीएचसी पहुंच गया। पकड़ा गया सांप वाइपर प्रजाति का निकला। अब महिला खतरे से बाहर से है।

दरिगापुर के प्रधान अनुराग मौर्य की पत्नी पूनम मौर्य सोमवार को घर पीछे खाली जगह में घूम रहीं थीं। उसी दौरान वाइपर प्रजाति के सांप ने पूनम को डस लिया। महिला के चीखने पर घर के लोग मौके पर पहुंच गए। जहां पूनम को डसने वाला जहरीला सांप भी मौजूद था। ग्राम प्रधान अनुराग ने ग्रामीणों की मदद से सांप को प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर लिया।

प्रधान अपनी पत्नी पूनम और डिब्बे में बंद सांप को लेकर खमरिया सीएचसी पहुंचा। सांप देखकर लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डिब्बे में बंद सांप दुर्लभ प्रजाति वाइपर का बताया गया है। डॉक्टरों ने सांप की प्रजाति देखकर महिला का उपचार किया। महिला खतरे से बाहर है। सोमवार शाम को खमरिया सीएचसी से पूनम को छुट्टी दे दी गई।