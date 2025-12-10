प्रधान को घर से उठाया, एनकाउंटर दिखाया, SHO, SOG प्रभारी समेत 15 पुलिस वालों पर केस का आदेश

संक्षेप: एक प्रधान को घर से उठाने के बाद एनकाउंटर में गिरफ्तारी और लूट दिखाकर जेल भेजने के मामले में पुलिस ही फंस गई है। मथुरा में फरवरी में हुए इस एनकाउंटर को लेकर अब अदालत ने थाना प्रभारी, एसओजी प्रभारी समेत इसमें शामिल रहे 15 पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश दिया है।

यूपी पुलिस लगातार हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर कर रही है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है जब यूपी में एनकाउंटर न होता हो। इन एनकाउंटरों पर विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते रहे हैं। इन्हें फर्जी कहते रहे हैं। अब ऐसा ही एक मामला मथुरा में सामने आया है। पूरा एनकाउंटर ही एक तरह से फर्जी निकल गया है। ऐसे में अपनी पीठ थपथपा रहे एनकाउंटर करने वाले थाना प्रभारी, एसओजी प्रभारी समेत 15 पुलिस वालों के खिलाफ सीजेएम की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला फरह थाना क्षेत्र के ग्राम कोह के ग्राम प्रधान से जुड़ा है।

दरअसल, सादाबाद कोतवाली प्रभारी व हाथरस एसओजी ने 24 फरवरी 2025 की तड़के 4:43 बजे थाना फरह क्षेत्र के ग्राम कोह में ग्राम प्रधान हरेन्द्र के घर पर दबिश दी थी। पुलिस ग्राम प्रधान हरेन्द्र को अपने साथ सादाबाद ले गई। अगले दिन 25 फरवरी 2025 को ग्राम प्रधान हरेन्द्र सहित चार लोगों को बिसावर पुलिस चौकी क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार दर्शाते हुए लूट के मामले में जेल भेज दिया था। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके साथ फरह के ग्राम रहीमपुर निवासी केशव व ग्राम गढ़ाया निवासी भोला और एक अन्य को भी लूट के मामले में जेल भेजा गया था। उन्हें करीब 12 दिन बाद अदालत से जमानत मिली।