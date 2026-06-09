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लखनऊ में भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था ध्वस्त, कहीं 20 तो कहीं 27 घंटे तक बेहाल रहे लोग

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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भीषण गर्मी के बीच राजधानी लखनऊ तक में बिजली संकट से राहत नहीं मिल पा रही है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। कहीं 20 तो कहीं 27घंटे तक लोग बिजली के बिना गर्मी से बेहाल रहे।

लखनऊ में भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था ध्वस्त, कहीं 20 तो कहीं 27 घंटे तक बेहाल रहे लोग

UP News: भीषण गर्मी में सोमवार को राजधानी लखनऊ की बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। महानगर स्थित शालीमार गेलेंट की 33 केवी लाइन फाल्ट के कारण खुर्रमनगर ट्रांसमिशन का 100 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर बंद हो गया। इससे विकासनगर, शालीमार गेलेंट, इंटीग्रिल, सृष्टि, जीपीआरए सहित कई उपकेंद्रों की बिजली शाम 7.20 बजे बंद हो गई। इससे दो लाख आबादी अंधेरे में डूब गई। आनन-फानन कर्मचारियों ने दूसरे पावर ट्रांसफार्मर पर फीडर शिफ्ट कर दिए। बिजली अधिकारियों के मुताबिक रात 11.40 बजे फाल्ट को दुरुस्त कर बिजली सामान्य हो गई।

वहीं पीजीआई क्षेत्र में कहीं भूमिगत केबल में आए फाल्ट तो कहीं ट्रांसफार्मर फुंकने व केबल में आग लगने से हजारों घरों की बत्ती गुल रही। आलम यह रहा कि लोगों को 20 से लेकर 27 घंटे तक बिना बिजली के अंधेरे और उमस में रातें काटनी पड़ीं। बिजली न होने से इलाके के इन्वर्टर पूरी तरह ठप हो गए और सुबह होते-होते घरों में पानी का संकट खड़ा हो गया।

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ट्रांसफार्मर में धमाके के साथ लगी आग, 20 घंटे अंधेरे में रहे

पीजीआई क्षेत्र के जगतखेड़ा और धनपाल खेड़ा के बड़े हिस्से में रविवार रात करीब 11 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ट्रांसफार्मर में तेज धमाके के साथ आग लग गई। धमाका इतना जोरदार था कि लोग डरकर घरों से बाहर भाग आए। इस हादसे में ट्रांसफार्मर के साथ-साथ एबी केबल भी जलकर राख हो गई, जिससे दो हजार से अधिक की आबादी वाले इस इलाके की बिजली पूरी तरह ठप हो गई।

जागते हुए छतों पर बीती रात

भीषण गर्मी और उमस के कारण लोगों की पूरी रात जागते हुए घरों के बाहर और छतों पर बीती। सोमवार सुबह तक घरों के इन्वर्टर बंद हो गए और पानी खत्म होने से दैनिक कार्य ठप हो गए। नौकरीपेशा लोग समय पर दफ्तर नहीं जा सके। इससे नाराज लोग उपकेंद्र पहुंच गये और हंगामा किया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इलाके में आए दिन केबल जलने और फाल्ट की समस्याएं होती हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया जाता।

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माती में ट्रांसफार्मर फुंका

शारदानगर विस्तार के माती गांव में सोमवार सुबह छह बजे अचानक ट्रांसफार्मर फुंक गया। सुबह-सुबह बिजली जाते ही पूरे गांव में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच गई। परेशान ग्रामीणों ने फोन मिलाया, अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोई सुनवाई नहीं की।

गोसाईंगंज, डालीगंज में बिजली गुल

गोसाईगंज उपकेंद्र के माढ़रमऊ गांव में बिजली के खंभे में मंगलवार रात 10.30 बजे आग लग गई। इससे एबीसी केबल भी जल गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन-फानन लोगों ने उपकेंद्र पर फोनकर बिजली बंद कराई। डालीगंज के इक्का स्टैंड उपकेंद्र रात 10 बजे बिजली ठप हो गई। इससे राजीव नगर, मुकारिम नगर, मनकामेश्वर मंदिर सहित बड़े इलाके में अंधेरा हो गया। चंदर नगर उपकेंद्र के राम नगर, गुरुनानक नगर, सुंदर नगर में भी रात 10.30 बजे से लाइट गायब रही।

चिनहट के शिवपुरी उपकेंद्र के पावर ट्रांसफार्मर की लीड जल गई। इससे प्रेमबाग, सतरिख रोड, बजरंग कुटिया सहित बड़े इलाके में अंधेरा छा गया। उतरेठिया उपकेंद्र के न्यू डिफेंस कॉलोनी में देर रात एबीसी केबल जलने से बिजली गुल हो गई, जो सोमवार सुबह सात बजे बहाल हो सकी। वहीं सैनिक नगर के 12-ई ट्रांसफार्मर में तार जल जाने से पूरी रात आपूर्ति ठप रही।

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27 घंटे तक बिजली गुल होने से 15 हजार लोग परेशान

पीजीआई क्षेत्र के ही अंबेडकर उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले कल्ली पश्चिम, एकतानगर, शिवधाम कॉलोनी, पंचवटी कॉलोनी, मीना आवास, ओम नगर और सबा खेड़ा समेत 20 से अधिक मोहल्लों में बिजली संकट ने कहर ढाया। शनिवार रात दो बजे भूमिगत केबल में आए फाल्ट के कारण करीब 15 हजार लोगों को लगातार दो रातें अंधेरे में गुजारनी पड़ीं। 27 घंटे बाद सोमवार तड़के 4:30 बजे जाकर आपूर्ति सामान्य हो सकी। गर्मी से बेहाल लोग रात भर सड़कों और छतों पर टहलते रहे, लेकिन गर्म हवाओं से राहत नहीं मिली।

अमौसी जोन के अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) ब्रह्मपाल ने बताया कि सात जून को रात दो बजे आवास विकास न्यू फीडर की भूमिगत केबल में फाल्ट आया था। टीम ने पेट्रोलिंग कर पीजीआई नाले के पास फाल्ट ठीक कर सुबह 10:42 बजे सप्लाई चालू की, लेकिन फीडर दोबारा ट्रिप हो गया। लखनऊ-रायबरेली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक होने के कारण अंडरग्राउंड केबल का फाल्ट ढूंढने में काफी समय लगा। ठीक करने में सोमवार सुबह के चार बज गए।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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