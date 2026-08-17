समय से पहले रिहाई की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट की टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दोषी की सजा में छूट देने अथवा समय पूर्व रिहाई की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता।
Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दोषी की सजा में छूट देने अथवा समय पूर्व रिहाई की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। निर्णय नियमों और सरकार की लागू रिहाई नीति के अनुरूप होना चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि निर्णय रिकॉर्ड पर मौजूद महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी या स्पष्ट गलती के आधार पर लिया गया है तो उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने राम प्रताप सिंह की याचिका पर यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। याची को धारा 307/34 आईपीसी में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली थी। उसने समय पूर्व रिहाई के लिए आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने 26 जून 2025 को उसकी मांग खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने पाया कि याची की जेल रिपोर्ट में बिना छूट के चार वर्ष छह माह छह दिन की सजा भुगतना दर्ज था। इसके बावजूद सरकार के आदेश में उसकी वास्तविक हिरासत अवधि केवल दो वर्ष छह दिन बताई गई। अदालत ने इसे रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि और मामले पर उचित विचार न करने का परिणाम माना। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 1938 के नियमों के नियम 4(iii) के तहत सामान्य मामलों में दोषी द्वारा एक-तिहाई सजा बिना छूट के पूरी कर लेने पर उसके समय पूर्व रिहाई के मामले पर विचार किया जा सकता है। याची आधे से अधिक सजा काट चुका था। इसलिए उसकी हिरासत अवधि को गलत दर्ज करना उसके मामले के निर्णय पर सीधे असर डालने वाला तथ्य था।
अदालत ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने समय पूर्व रिहाई की अनुशंसा नहीं की थी, लेकिन उनके द्वारा अनुशंसा न करने के कारणों का आदेश में उल्लेख नहीं था। यदि ऐसी रिपोर्ट बिना कारण के दी गई है तो संबंधित अधिकारियों से नए सिरे से स्पष्ट टिप्पणियां ली जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का आदेश रद्द करते हुए मामला नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया। राज्य सरकार को आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर याची की समय पूर्व रिहाई के अनुरोध पर कानून और लागू नियमों के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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