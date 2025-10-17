Hindustan Hindi News
बिजली मंत्री एके शर्मा ने नए ग्राहकों को दी बड़ी राहत, लोगों की नाराजगी पर बदला यह फैसला

बिजली मंत्री एके शर्मा ने नए ग्राहकों को दी बड़ी राहत, लोगों की नाराजगी पर बदला यह फैसला

संक्षेप: यूपी के बिजली मंत्री एके शर्मा ने नए ग्राहकों को बड़ी राहत दे दी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों की नाराजगी पर अपना ही फैसला बदल दिया है। स्मार्ट मीटर के लिए अब लोगों से एकमुश्त रकम नहीं ली जाएगी। इसके बदले किश्त में मीटर का पैसा देने की सुविधा मिलेगी।

Fri, 17 Oct 2025 08:45 PMYogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाता
नए कनेक्शन पर लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के दाम अब उपभोक्ताओं को किस्तों में देने होंगे। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन को निर्देश दिए हैं। जल्द ही पावर कॉरपोरेशन इस संबंध में कार्यकारी आदेश जारी करेगा। बीते दिनों पावर कॉरपोरेशन ने नए कनेक्शन के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिए हैं। इससे कनेक्शन के दाम महंगे हो गए हैं। पहले जहां प्रीपेड मीटर 872 रुपये का मिलता था और कनेक्शन 1032 रुपये मिल जाता था वहीं, अब नए कनेक्शन 6016 रुपये के मिल रहे हैं। कनेक्शन के दामों में इजाफे की वजह से जनता में गुस्सा है और लोग इसकी शिकायत ऊर्जा मंत्री से भी कर रहे हैं। दामों के इजाफे की वजह से तमाम लोग कनेक्शन का पैसा भी जमा नहीं कर पा रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री ने पावर कॉरपोरेशन को निर्देश देते हुए यह भी माना कि पावर कॉरपोरेशन के फैसले के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतें मिल रही हैं। जनाक्रोश भी दिख रहा है। मंत्री ने इस संबंध में सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी। अब तक प्रदेश में 40 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह कदम विद्युत वितरण व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शक और उपभोक्तापरक बनाने के लिए उठाए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि एकमुश्त दाम लेना सरकार की नीति के विपरीत है। लिहाजा, दाम लंबी अवधि तक किस्तों में वसूले जाएंगे।

10 सितंबर 2025 से 6 अक्टूबर 2025 तक कनेक्शन की स्थिति

कुल आवेदन: 1,74,878

कनेक्शन जारी हुए: 56,251

विचाराधीन आवेदन: 34,737

पैसा जमा किया लेकिन कनेक्शन नहीं मिला: 23,192

आवेदन रिजेक्ट: 6,251

पैसा जमा नहीं कर पाए: 37,043

(रकम जमा न कर पाने वाले उपभोक्ताओं में से करीब 29,000 गरीब उपभोक्ता मात्र 1 किलोवॉट के कनेक्शन के इच्छुक हैं।)