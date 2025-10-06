यूपी के इस जिले में कई इलाकों में आज ठप रहेगी बिजली, 5 लाख आबादी प्रभावित होगी

यूपी की राजधानी लखनऊ में आज सोमवार को विकासनगर, इंजीनियरिंग कॉलेज सहित कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप रहेगी। उपकेंद्र के फीडर व ट्रांसफार्मर में मरम्मत कार्य किया जाएगा। इससे करीब पांच लाख आबादी प्रभावित रहेगी।

राजधानी लखनऊ में सोमवार को बालाघाट, राजा बाजार, निराला नगर, अहिबरनपुर, विकासनगर, इंजीनियरिंग कॉलेज सहित कई इलाके में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। इस दौरान उपकेंद्र के फीडर व ट्रांसफार्मर में मरम्मत कार्य किया जाएगा। इससे करीब पांच लाख आबादी प्रभावित रहेगी।

बालाघाट उपकेंद्र के हरी नगर, कैटल कॉलोनी में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बिजली बंद रहेगी। मेडिकल कॉलेज उपकेंद्र की बिजली दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहेगी। इससे तुलसी दास मार्ग, आगा मीर ड्योढ़ी, जीबी छात्रावास, राजा बाजार, सुबतिया बाग, ट्रॉमा सेंटर सहित कई इलाके प्रभावित रहेंगे। घंटाघर उपकेंद्र के बान वाली गली में सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रहेगा।

निराला नगर उपकेंद्र सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली बंद रहेगी। इससे विवेकानंदपुरी, रामकृष्ण मार्ग, फैजाबाद रोड, आईटी कॉलेज, रामकृष्ण मठ, शंकर नगर प्रभावित रहेगा। अहिबरनपुर उपकेंद्र के आदर्शपुरम में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक बिजली बंद रहेगी। वहीं शिवलोक, खदरा, टीजी हॉस्टल, ब्रह्मनगर, पक्का पुल, शिवनगर, सीवेज पंप में दोपहर 1.30 बजे से 2.30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज कैम्पस में सुबह 10.30 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली बंद रहेगी। विकासनगर उपकेंद्र सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली बंद रहेगी। इससे सेक्टर-9, जय भारत पार्क, सेक्टर-2, शेखूपुरा प्रभावित रहेगा।