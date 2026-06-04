यूपी में चुपके से महंगी हो गई बिजली, रोक के बाद भी पावर कारपोरेशन ने दिया झटका
यूपी के बिजली विभाग ने आम लोगों की जेब ढीली करने की फिराक में लगा हुआ है। नियामक आयोग की रोक के बाद भी 10 फीसदी ज्यादा बिजली बिल वसूली चुपके से लागू कर दिया गया है। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में अवमानना की शिकायत दर्ज करा दी है।
यूपी के पावर कारपोरेशन ने बिजली ग्राहकों को बड़ा झटका दे दिया है।विद्युत नियामक आयोग द्वारा जिस आदेश को गैर कानूनी बताया गया, उसे पावर कारपोरेशन ने गुपचुप तरीके से लागू किए जाने का मामला सामने आया है। बिलिंग सॉफ्टवेयर में 10 फीसदी ईंधन अधिभार शुल्क की वसूली लागू कर दी गई है। इसे लेकर उपभोक्ता परिषद ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। नियामक आयोग में विधिक के साथ ही अवमानना प्रस्ताव दायर करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री से इस पर तत्काल रोक लगाने और बिल जमा कर चुके उपभोक्ताओं का अतिरिक्त पैसा लौटवाने का अनुरोध किया है।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि आयोग द्वारा 10 फीसदी ईंधन अधिवर शुल्क के आदेश को नियमों के विपरीत बताया गया। इसके बावजूद भी पावर कारपोरेशन गुपचुप तरीके से बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव करके वसूली चालू कर दी है, जिससे पूरे प्रदेश के 3 करोड़ 73 लाख उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है जो बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। उन्होंने कहा पावर कॉरपोरेशन भले ही मनमाने तरीके से 10 प्रतिशत पैसे की वसूली कर रहा है लेकिन उसे यह याद रखना पड़ेगा कि उसे सभी पैसा वापस करना पड़ेगा।
विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक जून को दिए गए आदेश में पावर कारपोरेशन द्वारा जून में प्रस्तावित 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार की वसूली को मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 की धारा 16(1) का उल्लंघन मानते हुए इसे अवैध बताया था। आयोग ने इस मामले में पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट भी तलब की थी। इसके बावजूद बिजली वितरण कंपनियों द्वारा कथित रूप से बिलिंग सॉफ्टवेयर में संशोधन कर जून माह में उपभोक्ताओं से 10 फीसदी ईंधन अधिभार की वसूली जारी रखी गई है, जिसे आयोग के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया है।
पिछले दिनों पावर कारपोरेशन ने जून के बिजली बिल में दस फीसदी अतिरक्ति वसूली का आदेश जारी किया था। इसमें पुराने भुगतान को भी जोड़कर दस फीसदी की वसूली के आदेश जारी किए गए थे। इस आदेश को उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में चुनौती दी थी। नियामक आयोग ने भी सोमवार को ही इसे गैरकानूनी बता दिया था और पावर कॉरपोरेशन को नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब मांगा था। माना जा रहा था कि आयोग के अंतिम फैसले तक बिल में नहीं 10 फीसदी अधिभार की वसूली नहीं हो सकेगी। इसके बाद भी वसूली होने लगी है। अगर पुराने भुगतान नहीं जोड़े जाएंगे तो जून के बिजली बिल में दो फीसदी की राहत भी मिल सकती है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।