स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के रेट को लेकर बैक फुट पर पावर कॉरपोरेशन, आयोग में दाखिल किया ये जवाब

संक्षेप: कॉरपोरेशन के जवाब पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आयोग में कानूनी प्रस्ताव दाखिल कर कॉरपोरेशन पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि वसूली को अंतरिम व्यवस्था कहना गुमराह करना है क्योंकि आदेश में इसे अंतरिम नहीं बताया गया था।

Electricity Smart Meter: नए कनेक्शनों में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के दामों की वसूली मामले में पावर कॉरपोरेशन बैकफुट पर है। अवमानना नोटिस पर आयोग में दाखिल जवाब में पावर कॉरपोरेशन ने कहा कि अंतरिम व्यवस्था के तहत मीटर के दाम लिए जा रहे हैं। आयोग के अंतिम फैसले को वह मानेगा।

इस साल 10 सितंबर को पावर कॉरपोरेशन ने सभी नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही देने के आदेश जारी कर दिए। उपभोक्ताओं से मीटर का 6016 रुपया लिया जा रहा है। बिना आयोग की मंजूरी के इस वसूली को अवैधानिक बताते हुए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में कॉरपोरेशन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका पर आयोग ने अवमानना की कार्यवाही करने के लिए नोटिस जारी कर पावर कॉरपोरेशन से जवाब मांगा था।

जवाब में कॉरपोरेशन ने वसूली को अंतरिम व्यवस्था कहा है। कॉरपोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ कनेक्शन की दर सात से नौ हजार के बीच रहने का दावा किया है। कॉरपोरशन ने यह भी कहा कि उसने कनेक्शन की दरें तय करने के लिए दस बार कॉस्ट डेटा बुक का प्रस्ताव भेजा, जिसे आयोग ने अनुमोदित नहीं किया।