तो कट सकती है बिजली, पावर कार्पोरेशन ने इन कनेक्शनधारकों के लिए जारी की चेतावनी

Smart Meter News: स्मार्ट मीटर कनेक्शनधारकों को पावर कार्पोरेशन ने रीचार्ज के संबंध में चेतावनी जारी की है। उसने उपभोक्ताओं से कहा है कि वे अपना मीटर एकाउंट बैलेंस ऋणात्मक न होने दें अन्यथा उनका कनेक्शन कट सकता है। यूपी में अब तक 76 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें से 69.88 लाख मीटर प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं। पावर कार्पोरेशन ने कहा है कि स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम अब पूरी तरह से तैयार है उसे गो-लाइव किया जा चुका है। निगेटिव एकाउंट बैलेंस वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन ऑटोमैटिक कट सकता है, लिहाजा वे इसको लेकर सतर्क रहें। वहीं, यूपी के शामली से स्मार्ट मीटर की गलत अपडेटिंग से उपभोक्ताओं के परेशान होने की खबर आई है।

एसएमसएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को बैलेंस राशि के बारे में बार-बार अलर्ट किया जाता है। उपभोक्ता को बैलेंस 30 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और शून्य होने पर एसएमएस से सूचित किया जाता है। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बिल भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगर किसी को बिल नहीं मिला है तो वे 1912 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ‘यूपीपीसीएल स्मार्ट कंज्यूमर ऐप’ से दिन-प्रतिदिन और घंटे-घंटे की बिजली खपत देखी जा सकती है।'

स्मार्ट मीटर की गलत अपडेटिंग से उपभोक्ता परेशान वहीं स्मार्ट मीटर की गलत अपडेटिंग से भी उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। यूपी के शामली के गांव हसनपुर लुहारी मे करीब सात महीने पहले लगे बिजली के स्मार्ट मीटर की गलत अपडेटिंग होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। नये स्मार्ट मीटर लगा दूसरे उपभोगताओ के मीटर की कर दी अपडेटिग जिसके चलते बिजली का बिल गलत बनने से परेशानी आ रही है। अब बिलों को सही कराने के लिए जिला स्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गांव हसनपुर लुहारी में सात माह पहले बिजली निगम द्वारा घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया गया था। इसमें कुछ बिजली कनेक्शन पर मीटर लगाये गये थे लेकिन कुछ पर ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगने का विरोध करते हुए मीटर नहीं लगने दिए।