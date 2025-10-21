यूपी में सत्ता की धौंस; BJP नेता ने पुलिस के सामने ही कारोबारी से सड़क पर रगड़वाई नाक, मंगवाई माफी

संक्षेप: यूपी के मेरठ में सत्ता की धौंस का अजब नजारा देखने को मिला है। भाजपा नेता ने एक कारोबारी से पुलिस के सामने ही सड़क पर नाक रगड़वाई और उससे माफी मंगवाई। इस दौरान राज्यमंत्री का नाम लेते हुए वीडियो भी बनावाया। घटना के वक्त पुलिस मुंह ताकती रही। वीडियो वायरल होते ही भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है।

मेरठ में भाजपा नेता ने बीच सड़क सत्ता की धौंस दिखाई है। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा ने मामूली विवाद के बाद पुलिस के सामने ही एक व्यापारी से सड़क पर नाक रगड़वा कर माफी मंगवाई। इस दौरान ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर की धौंस भी दी। पूरी घटना पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित मंत्री के कार्यालय के बाहर हुई। कई पुलिसकर्मियों के सामने आरोपी पीड़ितों को धमकाता रहा, गाली-गलौज करता रहा। वीडियो वायरल होने पर किरकिरी से बचने के लिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विकुल को गिरफ्तार कर लिया है। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर, मंत्री सोमेंद्र तोमर ने घटना से किसी भी तरह का संबंध होने से इंकार किया है। कहा-कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करे।

विकुल चपराणा भाजपा किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष है और खुद को भाजपा के मंत्री सोमेंद्र तोमर का करीबी बताता है। आरोप है कि विकुल 19 अक्टूबर की रात तेजगढ़ी चौराहे पर मंत्री सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के नीचे साथियों के साथ मौजूद था। इसी जगह पर शास्त्रीनगर डी-ब्लॉक निवासी व्यापारी सत्यम रस्तोगी अपने दोस्त के साथ होटल पर खाना खाने आए थे। पार्किंग को लेकर विकुल और उसके साथियों का सत्यम और उनके दोस्तों से विवाद हो गया।

विकुल के साथियो ने व्यापारी की कार का शीशा भी तोड़ दिया। भीड़ जुटी तो तेजगढ़ी पुलिस चौकी से चार-पांच दरोगा-सिपाही भी मौके पर पहुंच गए। विकुल ने पुलिस वालों के सामने ही मंत्री सोमेंद्र तोमर को अपना बड़ा भाई बताते हुए सत्यम से गाली-गलौज की और अंजाम भुगतने की धमकी दी। इतना ही नहीं सत्यम को घुटने पर बिठाकर सड़क पर नाक रगड़वाई और हाथ जोड़कर माफी मंगवाई, इसके बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया गया। इसे सारे घटनाक्रम का वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ तो पुलिस के हाथ-पांव फूल गए। वीडियो में व्यापारी नाक रगड़ता और हाथ जोड़कर माफी मांगता दि्ख रहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज विकुल चपराणा की धमकी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सत्यम के भाई आदित्य रस्तोगी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(2) के तहत कार्रवाई करते हुए विकुल चपराणा को नामजद और बाकी को अज्ञात में आरोपी बनाया है। विकुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

भाजपा ने लिया संज्ञान, व्यापारी आज करेंगे प्रदर्शन मेरठ। मंत्री ने नाम पर दबंगई को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा ने सक्रियता दिखाई है। उन्होंने मामले की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेन्द्र सिसोदिया को दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए भाजपा में कोई स्थान नहीं है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, मेरठ व्यापार मंडल ने भी व्यापारी सत्यम रस्तोगी के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा की है। मेरठ व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष जीतू सिंह नागपाल ने बताया कि बुधवार को एसएसपी से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग करेगा।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से अभद्रता कर रहा है। जानकारी कराई गई तो वीडियो मेडिकल थानाक्षेत्र का पाया गया। दोनों पक्षों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। विकुल और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुख्य आरोपी विकुल को हिरासत में लिया गया है।