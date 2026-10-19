नाबालिग लड़की का धर्म बदलवाकर किया निकाह, पोल्ट्री फार्म कर्मचारी गिरफ्तार
संतकबीरनगर की एक नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम बदलकर सलमा खातून कर दिया गया और उससे निकाह कराया गया।
संतकबीरनगर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में एक नाबालिग लड़की को पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाला एक शख्स बहला फुसलाकर भगा ले गया। आरोप है कि उसने लड़की का धर्म बदलवाकर उससे निकाह कर लिया। जिले के मेंहदावल थाना क्षेत्र के एक गांव से लापता इस किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने बखिरा थाना क्षेत्र के संई बुजुर्ग गांव निवासी मोहम्मद सलीम को हिरासत में लिया है।
पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना और साक्ष्य संकलन के दौरान किशोरी का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम बदलने और निकाह कराने के तथ्य सामने आए हैं। इसके बाद पुलिस ने पहले से दर्ज मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ा दी हैं। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित भाई ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बहन 23 अगस्त 2026 को सुबह करीब 11 बजे घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। बाद में जानकारी मिली कि बखिरा थाना क्षेत्र के सई बुजुर्ग गांव निवासी मोहम्मद सलीम पुत्र शब्बीर उसे बहला-फुसलाकर और लालच देकर अपने साथ मुंबई ले गया है।
इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर किशोरी के बरामदगी की मांग की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी पहले उसके गांव में एक पोल्ट्री फार्म पर काम करता था। इस दौरान उसका घर आना-जाना हो गया था। बाद में वह बखिरा क्षेत्र के अमरडोभा निवासी इरशाद के यहां काम करने लगा। बहन के लापता होने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
मामले में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह का कहना है कि किशोरी की बरामदगी के बाद मामले की गहनता से जांच की गई। विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार, किशोरी का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम बदलकर सलमा खातून कर दिया गया और उससे निकाह कराया गया। जांच के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में अपहरण के साथ ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा भी बढ़ा दी है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें