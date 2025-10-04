Potters will be allowed to extract clay from ponds for free, CM Yogi announced कुम्हारों को तालाबों से मुफ्त मिट्टी निकालने की मिलेगी छूट, सीएम योगी का ऐलान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कुम्हारों को तालाबों से मुफ्त मिट्टी निकालने की मिलेगी छूट, सीएम योगी का ऐलान

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कुम्हारों के लिए शनिवार को बड़ा ऐलान किया। कुम्हारों को तालाबों से मुफ्त मिट्टी निकालने की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ की तर्ज पर चेकडैम-तालाब, ब्लास्टकूप बनाए जाएंगे।

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाताSat, 4 Oct 2025 10:26 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बरसात से पहले 1 अप्रैल से 15 जून तक कुम्हारों को तालाब से मुफ्त मिट्टी निकालने की छूट दी जाए, ताकि तालाब रिचार्ज के लिए तैयार हो सकें। बरसात के बाद इन्हें मत्स्य पालन और सिंघाड़ा उत्पादन के लिए उपयोग में लाकर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि जल संकट आज हमारी सामूहिक चिंता का विषय बन चुका है। उन्होंने निर्देशित किया कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ की तर्ज पर जनांदोलन बनाते हुए चेक डैम, तालाब और ब्लास्टकूप का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराएं।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (लघु सिंचाई) की बैठक में कहा कि वर्षा जल संचयन और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। चेक डैम, तालाब और ब्लास्टकूप वर्षा जल को रोककर धीरे-धीरे उसे भूमि में समाहित होने देते हैं। यह केवल स्थानीय प्राथमिकता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है। यह केवल पानी रोकने की व्यवस्था नहीं बल्कि समेकित जल प्रबंधन है, जो बड़े बांधों की तुलना में काफी किफायती है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से अब तक 1,002 चेकडैमों की डी-सिल्टिंग और मरम्मत कर उनकी क्षमता में वृद्धि की गई है। इसी तरह प्रदेश के 1 से 5 हेक्टेयर के 16,610 तालाबों में 1,343 का पुनर्विकास और जीर्णोद्धार किया गया है, वहीं वर्ष 2017-2025 तक 6192 ब्लास्टकूप के माध्यम से 18576 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थानीय, बरसाती नदी व नालों में विभाग द्वारा 6,448 चेकडैमों का निर्माण किया जा चुका है। प्रत्येक चेकडैम से औसतन 20 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार निर्मित चेकडैमों से कुल 1,28,960 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई है। साथ ही हर साल 10 हजार हेक्टेयर मीटर से अधिक भूजल रिचार्ज हो रहा है। इन प्रयासों से अन्नदाता किसान वर्ष में दो से तीन फसल लेने में सक्षम हुए हैं।

