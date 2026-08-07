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अतीक के बेटे अबान की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट; लंग्स-लीवर फटे, 23 घाव मिले, शव देखकर रोया भाई

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, झांसी
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झांसी-कानपुर हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में अबान के शरीर पर 23 गंभीर चोटें, लीवर, फेफड़े, तिल्ली और आंतों को नुकसान और सिर पर गहरी चोट की पुष्टि हुई। शव देख भाई अहजम फूट-फूटकर रोया

Post-mortem report of mafia don Atiq's son Aban released
माफिया अतीक के बेटे अबान की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई

कुख्यात माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की जान लीवर, लंग्स और तिल्ली फटने के साथ ही सिर पर गहरी चोट से गई। यह खुलासा शुक्रवार को सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। पोस्टमार्टम में अबान के शव में 23 गहरे घाव मिले हैं। इसके साथ ही उसकी आंते भी डैमेज मिलीं। बता दें कि झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे अबान और उसके दोस्त की मौत हो गई थी, जबकि तीन साथी गंभीर घायल हो गए थे। दोनों शवों के साथ ही घायल तीनों दोस्तों को परिजन गुरुवार देर रात ही झांसी से ले गए थे।

सड़क हादसे में हुई थी अतीक के छोटे बेटे की मौत

पुलिस के अनुसार, अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद झांसी जेल की तन्हाई बैरक में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने अपने दोस्त सोनू, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और फारुक अहजम के साथ आ रहा था। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र के गांव खिल्ली में तेज रफ्तार क्रेटा कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अबान और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त उमर अहमद, मोहम्मद जैद और फारुक अहजम घायल हो गए। हादसे की खबर पर गुरुवार की देर शाम अतीक के चौथे नंबर का बेटा अहजम अहमद झांसी पहुंचा। पोस्टमार्टम हाउस में उसने छोटे भाई अबान अहमद के शव की पहचान की।

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हादसे में दोनों मौत एक्सीडेंटल इंजरी से हुई

वहीं मध्य प्रदेश सागर से मृतक सोनू के जीजा पहुंचे। परिजन रात में ही सभी को यहां ले जाना चाहते थे। आनन-फानन में देर रात पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया। वीडियोग्राफी के बीच डा. पंकज मुसतारिया, डा. जिया जफर और डा. रजनीश यादव के पैनल ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम पैनल में शामिल डा. रजनीश यादव ने कहा कि पहले अबान के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया। इसके बाद सोनू के शव का पोस्टमॉर्टम हुआ। दोनों की ही मौत एक्सीडेंटल इंजरी से हुई है।

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छोटे भाई का शव देख फूट-फूटकर रोया अहजम

आधी रात के बाद दोनों शव पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही परिजनों को सौंपे गए तो उनके हाथ कांप उठे। नाते-रिश्तेदारों के साथ मौजूद अहजम अहमद फफक कर रो पड़ा। नातेदारों ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन सिसकियां थम नहीं रही थीं। दोनों शवों को एक ही एंबुलेंस में रखवाया गया। बाद में शव लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। अहजम के अनुसार शुक्रवार को दोनों का अंतिम संस्कार प्रयागराज में ही किया जाएगा। हादसे के बाद आनन-फानन में फॉरेसिंक टीम ने पड़ताल की। पुलिस की मानें तो जांच के बाद दुर्घटनाग्रस्त कार में सिगरेट के पैकेट, जूते और दो किताबें द इडियट और द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान मिली है। इसके अलावा चार मोबाइल मिले हैं, जबकि कार में पांच लोग सवार थे।

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