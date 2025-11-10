कभी भाला-तलवार लेकर खत पहुंचाते थे डाकिए, आज भी इस जिले में है ब्रिटिश काल का पेनफोल्ड पोस्ट बॉक्स

संक्षेप: प्रयागराज का मुख्य डाकघर अपनी पुरानी इमारत में कई अनमोल यादें समेटे हुए है। इसके ठीक बाहर आज भी ब्रिटेन में निर्मित षट्कोणीय पेनफोल्ड पोस्ट बॉक्स शान से खड़ा है। यह एक ऐसी विरासत है जो डाक व्यवस्था के स्वर्णिम युग की गवाही देती है।

संगमनगरी प्रयागराज का मुख्य डाकघर अपनी पुरानी इमारत में कई अनमोल यादें समेटे हुए है। इसके ठीक बाहर आज भी 1872 में ब्रिटेन में निर्मित षट्कोणीय पेनफोल्ड पोस्ट बॉक्स शान से खड़ा है। यह एक ऐसी विरासत है जो डाक व्यवस्था के स्वर्णिम युग की गवाही देती है। इस खूबसूरत लोहे के बॉक्स का निर्माण ‘क्रोकेन लेटर बॉक्स कंपनी’ ने किया था, और इसे डिजाइन किया था जॉन पेनफोल्ड ने, जिनके नाम पर इसे ‘पेनफोल्ड बॉक्स’ कहा जाता है। फेसबुक पर इलाहाबादी ग्लोबल कनेक्ट नामक पेज पर एक सदस्य राजेश कुमार सिंह ने 25 अक्तूबर को डाकघर से जुड़ी जानकारी साझा की तो अन्य सदस्य रोमांचित हो उठे। कई सदस्यों ने इसके लिए उनका आभार भी जताया।

बतौर राजेश कुमार सिंह-ब्रिटेन में 1866 से 1879 के बीच यह षट्कोणीय पिलर बॉक्स डाक वितरण प्रणाली का मानक बन गया था। इसी दौर में लाल रंग को भी पोस्ट बॉक्स के लिए आधिकारिक मानक रंग के रूप में अपनाया गया, ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। यह वही परंपरा है जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में जारी है-लाल रंग का पोस्ट बॉक्स डाक व्यवस्था की पहचान बन चुका है। आज जब आधुनिक तकनीक ने पत्रों की जगह ईमेल और मोबाइल संदेशों को दे दी है, तब डाकघर में हमें शायद बहुत कुछ रोमांचक न लगे।

हालांकि करीब सौ डेढ़ सौ साल पहले, यही डाक व्यवस्था लोगों के बीच संवाद का सबसे विश्वसनीय माध्यम हुआ करती थी। उस समय एक जगह से दूसरी जगह पत्र पहुंचाना किसी साहसिक अभियान से कम नहीं था। सड़कों की स्थिति खराब थी, जंगलों और निर्जन इलाकों से होकर गुजरना पड़ता था, और रास्तों में लुटेरों या जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता था। ऐसे समय में हरकारे यानी पत्र पहुंचाने वाले डाक सेवक-असली वीरों की तरह काम करते थे। वे लंबी दूरी तय करते हुए हाथ में तलवार या भाला लेकर चलते थे, ताकि रास्ते में अपनी और डाक की सुरक्षा कर सकें।