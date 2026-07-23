इंस्टाग्राम पर प्रेमिका का फोटो पोस्ट करना पड़ा भारी, लड़की के पिता ने साथी संग मिलकर प्रेमी को मार डाला
बागपत में 10वीं के छात्र प्रिंस उर्फ छोटू की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार इंस्टाग्राम पर युवती का फोटो अपलोड किए जाने पर युवती के पिता और एक अन्य ने प्रिंस की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
Murder In Baghpat: बागपत जिले के आजमपुर मुलसम गांव में 10वीं के छात्र प्रिंस उर्फ छोटू की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार इंस्टाग्राम पर युवती का फोटो अपलोड किए जाने पर युवती के पिता और एक अन्य ने प्रिंस की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को ईंट भट्ठे के पास पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया ताकि मामला आत्महत्या का प्रतीत हो।
प्रिंस उर्फ छोटू 14 जुलाई को लापता हो गया था। 15 जुलाई की रात उसका शव गांव के पास भट्ठे के पानी से भरे गड्ढे से बरामद हुआ था। प्रिंस के पिता देवेंद्र ने गांव के मोनू, विशाल, जोनी, आकाश तथा कुछ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। थाना प्रभारी केवल सिंह ने बताया जांच के दौरान सामने आया कि प्रिंस का मोनू की बेटी से प्रेम प्रसंग था। करीब तीन माह पहले मोनू ने दोनों को बातचीत करते हुए पकड़ लिया था और बेटी का मोबाइल तोड़ दिया था। बावजूद इसके दोनों चोरी-छिपे मिलते रहे।
पिता ने कपड़ों से की बेटी की पहचान
पुलिस के अनुसार सात जुलाई को प्रिंस ने युवती का चेहरा ब्लर कर उसकी फोटो अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट कर दी। मोनू ने कपड़ों से बेटी की पहचान कर ली। 14 जुलाई को प्रिंस ईंट भट्ठे के पास मोबाइल चला रहा था तब जोनी ने इसकी सूचना मोनू को दी। दोनों उसे बात करने के बहाने खेत की ओर ले जाने लगे। प्रिंस के मना करने पर जोनी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और फोटो हटाने को लेकर समझाने लगा। इसी दौरान गला दबने से प्रिंस की मौत हो गई। घटना के बाद दोनों आरोपी शव को खेत में छोड़कर घर लौट गए और शराब पी। रात में वापस आकर शव के कपड़े उतार कर मोबाइल और कपड़ों सहित उसे ईंट भट्ठे के पानी भरे गड्ढे में डाल दिया, ताकि मामला आत्महत्या जैसा लगे। पुलिस ने गुरुवार को मोनू और जोनी को दाहा- बरनावा मार्ग पर नंगला कनवाड़ा तिराहे से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले में नामजद विशाल और आकाश की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
फ्री का नेट चलाने के लिए भट्ठे पर जाता था प्रिंस
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईंट भट्टे पर लगे वाईफाई का पासवर्ड प्रिंस को पता था। वह रोजाना ईंट भट्ठे पर पहुंचकर अपने मोबाइल में फ्री का नेट इस्तेमाल करता था। घटना वाले दिन भी वह ईंट भट्ठे पर मोबाइल चलाने के लिए ही गया था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।