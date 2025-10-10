जगह-जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर, गोरखपुर के बाद पड़ोसी बस्ती जिले में चिपके मिले, पुलिस ने हटवाए

गोरखपुर की मस्जिद पर आई लव मोहम्मद के साथ ही भड़काऊ बैनर का वीडियो वायरल होने के बाद पड़ोसी बस्ती जिले में भी शुक्रवार को जगह-जगह पोस्टर दिखाई दिए हैं। जैसे-जैसे इन पोस्टरों का वीडियो वायरल होता रहा, पुलिस वाले इन्हें हटाते रहे।

यूपी में गोरखपुर के बाद पड़ोसी जिले बस्ती में आई लव मोहम्मद का पोस्टर जगह-जगह चिपका दिखाई दिया है। सोनहा थाना क्षेत्र के मझारी बाजार गांव में शुक्रवार को कुछ लोगों ने आधा दर्जन से अधिक घरों की दीवारों पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे पोस्टर चस्पा कर दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने पर पुलिस एक्शन में आई और पोस्टर हटवा दिए। हालांकि, आपका अपना अखबरा हिन्दुस्तान वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

मझारी बाजार गांव में शुक्रवार को आधा दर्जन से अधिक घरों की दीवारों पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे पोस्टर चिपके हुए दिखे। कुछ संगठनों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने के साथ पुलिस को सूचित किया। प्रभारी निरीक्षक चंदन कुमार और असनहरा चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दीवारों पर लगे सभी पोस्टर हटाकर अपने कब्जे में ले लिए और संबंधित मकान मालिकों से पूछताछ की।

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पोस्टर लगाने वालों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

इससे पहले गुरुवार को गोरखपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे काजीपुर स्थित एक मस्जिद की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखा बैनर दिखाई दिया था। इसके नीचे कई भड़काऊ नारे भी लिखे थे। हरे रंग के कपड़े पर बने बैनर पर लिखा था, खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे।