Posters of I Love Mohammed were found everywhere, pasted in Gorakhpur and neighboring Basti district, police action जगह-जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर, गोरखपुर के बाद पड़ोसी बस्ती जिले में चिपके मिले, पुलिस ने हटवाए, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPosters of I Love Mohammed were found everywhere, pasted in Gorakhpur and neighboring Basti district, police action

जगह-जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर, गोरखपुर के बाद पड़ोसी बस्ती जिले में चिपके मिले, पुलिस ने हटवाए

गोरखपुर की मस्जिद पर आई लव मोहम्मद के साथ ही भड़काऊ बैनर का वीडियो वायरल होने के बाद पड़ोसी बस्ती जिले में भी शुक्रवार को जगह-जगह पोस्टर दिखाई दिए हैं। जैसे-जैसे इन पोस्टरों का वीडियो वायरल होता रहा, पुलिस वाले इन्हें हटाते रहे।

Yogesh Yadav सल्टौवा (बस्ती), हिन्दुस्तान संवाद।Fri, 10 Oct 2025 09:56 PM
share Share
Follow Us on
जगह-जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर, गोरखपुर के बाद पड़ोसी बस्ती जिले में चिपके मिले, पुलिस ने हटवाए

यूपी में गोरखपुर के बाद पड़ोसी जिले बस्ती में आई लव मोहम्मद का पोस्टर जगह-जगह चिपका दिखाई दिया है। सोनहा थाना क्षेत्र के मझारी बाजार गांव में शुक्रवार को कुछ लोगों ने आधा दर्जन से अधिक घरों की दीवारों पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे पोस्टर चस्पा कर दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने पर पुलिस एक्शन में आई और पोस्टर हटवा दिए। हालांकि, आपका अपना अखबरा हिन्दुस्तान वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

मझारी बाजार गांव में शुक्रवार को आधा दर्जन से अधिक घरों की दीवारों पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे पोस्टर चिपके हुए दिखे। कुछ संगठनों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने के साथ पुलिस को सूचित किया। प्रभारी निरीक्षक चंदन कुमार और असनहरा चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दीवारों पर लगे सभी पोस्टर हटाकर अपने कब्जे में ले लिए और संबंधित मकान मालिकों से पूछताछ की।

ये भी पढ़ें:यूपी में बिजली बिल बकाएदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी, सरकार ला रही यह योजना

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पोस्टर लगाने वालों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

इससे पहले गुरुवार को गोरखपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे काजीपुर स्थित एक मस्जिद की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखा बैनर दिखाई दिया था। इसके नीचे कई भड़काऊ नारे भी लिखे थे। हरे रंग के कपड़े पर बने बैनर पर लिखा था, खून का कतरा बहाएंगे, मौका पड़ा तो सिर कटाएंगे।

बैनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बैनर को हटवाया। पुलिस ने मस्जिद के मुतवल्ली से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि बच्चों ने यह हरकत की है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और न ही यह पता कि पोस्टर कब लगाया गया। पुलिस अब पोस्टर लगाने वालों की पहचान में जुटी है।

Gorakhpur Gorakhpur News Basti News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |