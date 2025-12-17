डाक निरीक्षक और 2 पोस्टमास्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई का ऐक्शन

संक्षेप: यूपी में एक डाक निरीक्षक और 2 पोस्टमास्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए है। यह रिश्वत डाक निरीक्षक ने एट पोस्ट ऑफिस में तैनात पोस्टमैन से ट्रांसफर होने पर रिलीव के नाम पर मांगी थी।

यूपी के उरई में एट डाकघर से मंगलवार को दो डाकपालों(पोस्टमास्टर) को 2500 रुपये रिश्वत लेने के मामले में लखनऊ से आई सीबीआई टीम ने रंगेहाथ दबोचा। इनकी निशानदेही पर टीम ने कोंच पोस्ट ऑफिस से डाक निरीक्षक को भी पकड़ा है। यह रिश्वत डाक निरीक्षक ने एट पोस्ट ऑफिस में तैनात पोस्टमैन से ट्रांसफर होने पर रिलीव के नाम पर मांगी थी।

एट डाकघर में तैनात पोस्टमैन कृष्ण कुमार का बिहार के पटना स्थानांतरण हुआ। रिलीव करने के लिए कोंच डाक निरीक्षक प्रतीक भार्गव ने कृष्ण कुमार से 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। कृष्ण कुमार पांच हजार रुपये दे चुके थे। तीन दिन पहले उनसे शेष 10 हजार रुपये की मांग की गई। इससे परेशान होकर कृष्ण कुमार ने सीबीआई लखनऊ में शिकायत की। लखनऊ की टीम के बताए अनुसार कृष्ण कुमार ने ढाई हजार रुपये मंगलवार को देने की बात डाक निरीक्षक से कही। डाक निरीक्षक ने वह रुपये अकोढ़ी के शाखा डाकपाल को देने के लिए कहा। कृष्ण कुमार मंगलवार को डाकघर कार्यालय पहुंचे।