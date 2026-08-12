रक्षाबंधन पर डाक विभाग की विशेष पहल: 24 घंटे बुकिंग, रविवार को भी पहुंचेगी राखी

इस बार भी रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने विशेष पहल की है। सभी प्रधान डाकघर रक्षाबंधन तक 24x7 (दिन-रात) खुले रहेंगे। राखी रविवार को भी पहुंचेगी। डाकघर से किफायती दरों पर आसानी से राखी भेज सकती हैं।

भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के पर्व रक्षाबंधन को देखते हुए डाक विभाग ने देश-विदेश में समय से राखियां पहुंचाने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं। सभी प्रधान डाकघर रक्षाबंधन तक 24x7 (दिन-रात) खुले रहेंगे। राखी रविवार को भी पहुंचेगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी डाक विभाग ने वॉटरप्रूफ और डिजाइनर लिफाफे बाजार में उतारे हैं, जिनकी कीमत मात्र 10 रुपये रखी गई है। ये लिफाफे लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल सुनील कुमार राय ने जानकारी दी कि लखनऊ, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, रायबरेली और सीतापुर सहित परिक्षेत्र के सभी डाकघरों और रेलवे स्टेशन स्थित रेल डाक सेवा (आरएमएस) बुकिंग काउंटरों पर राखी मेल की बुकिंग तेजी से की जा रही है। बहनें अपने नजदीकी डाकघर से किफायती दरों पर आसानी से राखी भेज सकती हैं।

24x7 बुकिंग और रविवार को भी डिलीवरी त्यौहार के दौरान डाक विभाग की सेवाओं को और सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के सभी प्रधान डाकघर रक्षाबंधन तक 24x7 (दिन-रात) खुले रहेंगे। रक्षाबंधन से पहले आने वाले दो रविवारों 16 अगस्त और 23 अगस्त को विशेष डिलीवरी के लिए डाकघर खुले रहेंगे। डाकिया सामान्य कार्यदिवस के अलावा इन छुट्टियों में भी राखियों का वितरण करेंगे।

हेल्पलाइन नंबर जारी पोस्टमास्टर जनरल सुनील कुमार राय ने बताया कि राखी की बुकिंग या डिलीवरी से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के त्वरित समाधान के लिए डाक विभाग ने परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 9451481919 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप संदेश भेजकर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है।