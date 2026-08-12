रक्षाबंधन पर डाक विभाग की विशेष पहल: 24 घंटे बुकिंग, रविवार को भी पहुंचेगी राखी
इस बार भी रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने विशेष पहल की है। सभी प्रधान डाकघर रक्षाबंधन तक 24x7 (दिन-रात) खुले रहेंगे। राखी रविवार को भी पहुंचेगी। डाकघर से किफायती दरों पर आसानी से राखी भेज सकती हैं।
भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के पर्व रक्षाबंधन को देखते हुए डाक विभाग ने देश-विदेश में समय से राखियां पहुंचाने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं। सभी प्रधान डाकघर रक्षाबंधन तक 24x7 (दिन-रात) खुले रहेंगे। राखी रविवार को भी पहुंचेगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी डाक विभाग ने वॉटरप्रूफ और डिजाइनर लिफाफे बाजार में उतारे हैं, जिनकी कीमत मात्र 10 रुपये रखी गई है। ये लिफाफे लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल सुनील कुमार राय ने जानकारी दी कि लखनऊ, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, रायबरेली और सीतापुर सहित परिक्षेत्र के सभी डाकघरों और रेलवे स्टेशन स्थित रेल डाक सेवा (आरएमएस) बुकिंग काउंटरों पर राखी मेल की बुकिंग तेजी से की जा रही है। बहनें अपने नजदीकी डाकघर से किफायती दरों पर आसानी से राखी भेज सकती हैं।
24x7 बुकिंग और रविवार को भी डिलीवरी
त्यौहार के दौरान डाक विभाग की सेवाओं को और सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के सभी प्रधान डाकघर रक्षाबंधन तक 24x7 (दिन-रात) खुले रहेंगे। रक्षाबंधन से पहले आने वाले दो रविवारों 16 अगस्त और 23 अगस्त को विशेष डिलीवरी के लिए डाकघर खुले रहेंगे। डाकिया सामान्य कार्यदिवस के अलावा इन छुट्टियों में भी राखियों का वितरण करेंगे।
हेल्पलाइन नंबर जारी
पोस्टमास्टर जनरल सुनील कुमार राय ने बताया कि राखी की बुकिंग या डिलीवरी से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के त्वरित समाधान के लिए डाक विभाग ने परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 9451481919 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप संदेश भेजकर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है।
स्पीड पोस्ट शुल्क में 10 प्रतिशत की विशेष छूट
रक्षाबंधन के पावन अवसर पर डाक विभाग ने बहनों के लिए एक विशेष और सराहनीय पहल की है। दूर-दराज बैठे भाइयों तक राखी भेजने वाली बहनों को प्रोत्साहित करने और राहत देने के उद्देश्य से स्पीड पोस्ट शुल्क में 10 प्रतिशत की विशेष छूट देने निर्णय लिया है। इसके लिए लिफाफे पर राखी मेल लिखा होना जरूरी है। डाक अधीक्षक रंजीत अग्रवाल ने बताया कि जो बहनें अपने भाइयों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से राखी भेजेंगी, उन्हें इस छूट का सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि छूट प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना होगा। राखी भेजने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में राखी मेल लिखना अनिवार्य होगा। केवल उन्हीं लिफाफों पर काउंटर से बुकिंग के दौरान 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले भाई-बहनों के बीच प्रेम और अधिक सुविधाजनक व खास बनाना है, जिससे समय रहते हर भाई की कलाई पर रक्षासूत्र सज सके।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें