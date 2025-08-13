Possibility of heavy rain red alert in many districts including Lucknow UP Rain: यूपी में झमाझम बारिश की संभावना, लखनऊ समेत कई जिलों में रेड अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Rain: यूपी में झमाझम बारिश की संभावना, लखनऊ समेत कई जिलों में रेड अलर्ट

मानसूनी चक्रवती सिस्टम के कारण पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश हो रही है। बुधवार देर रात भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने  लखनऊ, लखीमपुर, हरदोई समेत अन्य जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 13 Aug 2025 08:47 PM
मानसूनी चक्रवती सिस्टम के कारण पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश हो रही है। मंगलवार की शाम से शुरू हुई बारिश बुधवार को भी कुछ हिस्सों में जारी रही। जिसके कारण सड़के पानी से लबालब भर गई हैं। वहीं, देर रात भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

मानसून के लिहाज से अगस्त का पहला पखवाड़ा झमाझम बारिश वाला रहा है। महीने की शुरुआत से ही चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग की मानें तो अगले तीन घंटों में बहराइच, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, शाहजहांपुर, सीतापुर और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। 30 से 40 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 13 अगस्त को बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा और महराजगंज में ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहां भी तेज भारिश होने की संभावना है। 14 अगस्त को शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और शामली में ऑरेंज अलर्ट है।

इन जिलों में यलो अलर्ट जारी

आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कुशीनगर, बदायूं, संभल, रामपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, बांदा, संतकबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, प्रतापगढ़, सोनभद्र, चंदौली, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर,जौनपुर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, मथुरा, झांसी और ललितपुर समेत आसपास के इलाकों में यलो अलर्ट जारी है।

बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत

प्रदेश में बुधवार को हुई बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दिलाई। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान 0.2 मिलीमीटर बारिश भी हुई। राज्य में सबसे ज़्यादा 14.4 मिलीमीटर बारिश आगरा में हुई। इसके अलावा उरई में 12.4 मिलीमीटर, वाराणसी में 10.2 और बस्ती में 10 मिलीमीटर बारिश हुई।

इस मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश में 12 अगस्त तक 496.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है जो सामान्य 459.3 मिलीमीटर से आठ फीसदी अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में 468.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है जो सामान्य से चार प्रतिशत कम है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में 536.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है जो मौसमी औसत से 28 फीसदी अधिक है।

राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में 21 जिलों की 41 तहसीलें बाढ़ से ग्रस्त हैं, जिससे लगभग एक लाख 86 हजार की आबादी प्रभावित हुई है। प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए 1100 से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित की गयी हैं।

