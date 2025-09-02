Possibility of heavy rain in many districts including Lucknow in the next 24 hours UP Rain: अगले 24 घंटे में लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Rain: अगले 24 घंटे में लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी

यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में लखनऊ समेत एक दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 2 Sep 2025 03:04 PM
यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे में राजधानी लखनऊ समेत एक दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को आसमान बादलों से घिरा रहेगा और कुछ स्थानों पर बारिश एवं गरज के साथ बौछारें पड़ने के साथ सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। साथ ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों की मानें तो पिछले छह सालों में शहर के लिए ये मानसून के सबसे अच्छे तीन महीने रहे। लखनऊ में 2020 के बाद से जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। अब तक कुल 542.7 मिमी बारिश दर्ज की गई।

इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 2 से लेकर 3 सितंबर तक प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद कन्नौज, कानपुर देहात, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं और आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहां भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

अब तक 542.7 मिमी हुई बारिश

राज्य मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने के मुताबिक अब तक 542.7 मिमी बारिश हुई है। वहां, पिछले साल 525.9 मिमी बारिश हुई थी। जबकि 2023 में यह 483.9 मिमी, 2022 में बहुत कम 351.2 मिमी, 2021 में 450.3 मिमी और 2020 में घटकर 447.8 मिमी रह गई। ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ, सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण और अन्य कारणों से अच्छी बारिश हुई।

Lucknow UP Rain UP Weather News
