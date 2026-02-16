राहुल बन हिंदू युवतियों को फंसाया, रेप के बाद वीडियो बनाया, फिर बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेला

लखनऊ में हिंदू युवतियों को फंसाकर उनसे रेप के बाद देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आया है। खुद को राहुल बताकर हिंदू युवतियों का शोषण कर देह व्यापार कराने वाले कमरू जमाल के खिलाफ गोमतीनगर कोतवाली में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में हिंदू युवतियों को फंसाकर उनसे रेप के बाद देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आया है। खुद को राहुल बताकर हिंदू युवतियों का शोषण कर देह व्यापार कराने वाले कमरू जमाल के खिलाफ गोमतीनगर कोतवाली में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में कमरू जमाल के साथ ही उसके दोस्तों समेत छह अन्य लोग हैं। मुकदमा दिल्ली के दरियागंज की रहने वाली युवती ने दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि जब वह पांच साल पूर्व नाबालिग थी तब कमरू ने नौकरी का झांसा देकर उसे बुलाया था। कैफे में दुष्कर्म कर वीडियो बनाया। बंधक बना लिया और फिर देह व्यापार में ढकेल दिया।

इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक पीड़िता ने तहरीर देकर बताया कि वह दिल्ली के दरियागंज की रहने वाली है। वर्ष 2021 में वह नाबालिग थी। इस दौरान सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुलाकात बिहार के किसनगंज निवासी कमरू जमाल उर्फ जावेद से मुलाकात हुई। उसने नौकरी का झांसा दिया। झांसा देकर लखनऊ बुलाया। कमरू के बुलाने पर गोमतीनगर स्थित उसके ब्राउन गर्ल कैफे पहुंची थी। कैफे में उसने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बदहवास होने पर उसने दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो के आधार पर वह ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद उसने अपने साथी जफर हयात इदरीशी, कमर हयात, आमिर और तीन अन्य लोगों के हवाले कर दिया। उन्होंने भी उसका शोषण किया।

मौका मिलते ही भागा आई दिल्ली फिर चिनहट, फैजाबाद स्पा एंड मसाज सेंटर में भेज दिया। वहां पर उसने देह व्यापार में ढकेल दिया। कुछ दिन उसने अजमेर और अन्य राज्यों में भी रखा। किसी तरह मौका मिला तो वहां से भागकर दिल्ली चली गई थी। कमरू जमाल और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने की बात पता चली। इसके बाद लखनऊ आई। एक एनजीओ संचालिका और हिंदू वादी नेता शिशिर चतुर्वेदी से मिली। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले में आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी समेत अन्य धाराओं में दो मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं।