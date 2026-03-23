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यूपी में गजब कारनामा! फर्जी अफसर बन कई जिलों में वसूला ‘हरियाली टैक्स’, अब संस्था पर शिकंजा

Mar 23, 2026 05:49 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, कानपुर
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कानपुर के कल्याणपुर में एक फर्जी संस्था ने प्रदूषण बोर्ड के नाम पर कई जिलों में हरियाली टैक्स वसूल लिया। जांच में प्रतीक चिह्नों का दुरुपयोग सामने आया। संस्था के प्रतिनिधि मनोज कुमार खुद को योजना निदेशक बताते थे और उनके पास एक फर्जी पहचान पत्र था। 

यूपी में गजब कारनामा! फर्जी अफसर बन कई जिलों में वसूला ‘हरियाली टैक्स’, अब संस्था पर शिकंजा

कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र स्थित मकड़ीखेड़ा में एक संस्था द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर “हरियाली टैक्स” के नाम पर कानपुर समेत कई जिलों में वसूली करने का मामला सामने आया है। संस्था पर आरोप है कि उसने राज्य मुख्यालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतीक चिह्नों का दुरुपयोग कर निर्माणाधीन भवनों के मालिकों को नोटिस भेजे और उनसे धन उगाही की। जानकारी के अनुसार, मकड़ीखेड़ा के हरिकिशन नगर में “भारतीय ग्रीन हर्बल हेल्थ योजना, पर्यावरण विभाग, पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण” नाम से एक संस्था संचालित हो रही थी।

निर्माणाधीन भवनों को निशाना बनाती संस्था

इस संस्था ने खुद को सरकारी मान्यता प्राप्त बताकर कानपुर और आसपास के जिलों में निर्माणाधीन भवनों को निशाना बनाया। भवन मालिकों को यह कहकर नोटिस जारी किए गए कि उन्होंने निर्माण के दौरान पर्यावरण मानकों का पालन नहीं किया है और 33 प्रतिशत क्षेत्र में हरियाली नहीं है। इसके एवज में उनसे जुर्माना या टैक्स के रूप में धन वसूला गया।

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संस्था का प्रतिनिधि मनोज खुद को योजना निदेशक बताता था

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब अजीत कुमार को शिकायत मिली। जांच में सामने आया कि 22 अप्रैल 2022 को लोधपुरवा क्षेत्र के एक निर्माणाधीन मकान को संस्था द्वारा नोटिस भेजकर वसूली की गई थी। 27 अप्रैल को विभागीय जांच में पाया गया कि संस्था पूरी तरह फर्जी तरीके से काम कर रही थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि संस्था के प्रतिनिधि मनोज कुमार खुद को योजना निदेशक बताते थे और उनके पास एक फर्जी पहचान पत्र था, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग और शासन के प्रतीक चिह्नों का इस्तेमाल किया गया था। यह पूरी तरह अवैध पाया गया।

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कल्याणपुर थाने में संस्था के खिलाफ मुकदमा

इतना ही नहीं, यह संस्था पहले भी इसी तरह के मामलों में घिर चुकी है। वर्ष 2014 में भी कल्याणपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन भवनों से वसूली के आरोप में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उस समय भी जांच में संस्था दोषी पाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद इसने दोबारा वही गतिविधियां शुरू कर दीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तहरीर पर कल्याणपुर थाने में संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। संस्था के इस फर्जीवाड़े से हर कोई हैरान है। सवाल ये कि संस्था कई लोगों को चूना लगा चुकी है।

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