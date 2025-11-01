फिनलैंड वाला भाई बनकर किया WhatsApp कॉल, गहने-रुपये भेजने के नाम पर महिला से 2.47 लाख ठगे

संक्षेप: लखनऊ की एक महिला को विदेश से रिश्तेदारी का झांसा देकर ठगों ने 2.47 लाख रुपये का चूना लगा दिया। खुद को फिनलैंड से बोलने वाला चचेरा भाई बताकर जालसाज ने महिला को बहलाया और बेटियों के लिए गहने व विदेशी मुद्रा भेजने का लालच दिया।

यूपी के लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां आलमबाग इलाके में खुद को फिनलैंड के रहने वाले चचेरा भाई बता कर एक जालसाज ने महिला को व्हाट्सऐप कॉल किया और उसकी बेटियों के लिए ढेर सारे गहने और विदेशी रुपये भेजने का झांसा दिया। गहने और विदेशी रुपये महाराष्ट्र के इंटरनेशनल एयर पोर्ट से छुड़ाने के नाम पर महिला से 2.47 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगी का पता चलने पर पीड़िता ने आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

आलमबाग के अर्जुननगर गली-2 की रहने वालीं नेहा वासवानी के मुताबिक 27 अक्टूबर को उनके पास एक व्हाट्सऐप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को नेहा चचेरा भाई बताया और कहा कि वह फिनलैंड से बोल रहा है। उसने ऐसी चिकनी-चुपड़ी बातें की, कि नेहा अनजान व्यक्ति को ही भाई समझ बैठीं। फोन करने वाले नेहा से कुछ ऐसी पारिवारिक बातें की, कि वह झांसे में आ गई और उसपर भरोसा कर बैठीं। फिर कॉल करने वाले ने कहा कि मैं आपकी दोनों बेटियों के लिए गहने और कुछ विदेशी रुपये भेज बतौर गिफ्ट भेज रहा हूं। गहने और रुपये महाराष्ट्र के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, इसके लिए एक कॉल आएगी।