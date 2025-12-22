यूपी में किन्नर के तीन मंजिले मकान के हिस्से को विस्फोट कर उड़ाया, मलबे में दबकर तीन घायल

संक्षेप: चंदौली में बलुआ थाना क्षेत्र के मोहरगंज में रविवार देर रात तीन मंजिले मकान के पिछले हिस्से के पास जबरदस्त धमाका हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मकान के पिछले हिस्से की दीवार उड़ गई। अन्य दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं।

यूपी के चंदौली में बलुआ थाना क्षेत्र के मोहरगंज में रविवार देर रात तीन मंजिले मकान के पिछले हिस्से के पास जबरदस्त धमाका हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मकान के पिछले हिस्से की दीवार उड़ गई। अन्य दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। मकान के अंदर सो रहे एक दर्जन से अधिक किन्नरों ने बाहर भागकर जान बचाई। तीन चोटिल हुए हैं। घटना के पीछे पैसे के लेन-देन का विवाद बताया जा रहा है। मामले में चार नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ बलुआ थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चहनियां-धानापुर मार्ग पर मोहरगंज में पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर खुशबू किन्नर का निजी मकान है। रविवार की रात करीब 15 किन्नर उसमें सो रहे थे। करीब साढ़े 12 बजे मकान के पिछले हिस्से की दीवार से सटाकर तेज धमाका हुआ। इससे घर के पिछले हिस्से की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। पूरे मकान में धुआं भर गया। किन्नरों की सूचना पर आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके से इलेक्ट्रिक वायर बरामद किया गया है। बदमाशों ने इलेक्ट्रिक वायर के जरिये ही विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट किया था। धमाके की चपेट में आने से घर में सो रहीं तीन किन्नर लवली, सोनी और मोनी को हल्की चोटें आई हैं।