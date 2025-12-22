Hindustan Hindi News
यूपी में किन्नर के तीन मंजिले मकान के हिस्से को विस्फोट कर उड़ाया, मलबे में दबकर तीन घायल

चंदौली में बलुआ थाना क्षेत्र के मोहरगंज में रविवार देर रात तीन मंजिले मकान के पिछले हिस्से के पास जबरदस्त धमाका हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मकान के पिछले हिस्से की दीवार उड़ गई। अन्य दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। 

Dec 22, 2025 09:58 pm IST
यूपी के चंदौली में बलुआ थाना क्षेत्र के मोहरगंज में रविवार देर रात तीन मंजिले मकान के पिछले हिस्से के पास जबरदस्त धमाका हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मकान के पिछले हिस्से की दीवार उड़ गई। अन्य दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। मकान के अंदर सो रहे एक दर्जन से अधिक किन्नरों ने बाहर भागकर जान बचाई। तीन चोटिल हुए हैं। घटना के पीछे पैसे के लेन-देन का विवाद बताया जा रहा है। मामले में चार नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ बलुआ थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

चहनियां-धानापुर मार्ग पर मोहरगंज में पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर खुशबू किन्नर का निजी मकान है। रविवार की रात करीब 15 किन्नर उसमें सो रहे थे। करीब साढ़े 12 बजे मकान के पिछले हिस्से की दीवार से सटाकर तेज धमाका हुआ। इससे घर के पिछले हिस्से की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। पूरे मकान में धुआं भर गया। किन्नरों की सूचना पर आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके से इलेक्ट्रिक वायर बरामद किया गया है। बदमाशों ने इलेक्ट्रिक वायर के जरिये ही विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट किया था। धमाके की चपेट में आने से घर में सो रहीं तीन किन्नर लवली, सोनी और मोनी को हल्की चोटें आई हैं।

खुशबू किन्नर की तहरीर पर बलुआ थाना क्षेत्र के सराय गांव निवासी अभिषेक सिंह उर्फ टिंकू, मनोज सिंह, विकास सिंह और विशाल सिंह के खिलाफ नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। प्रभारी एसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया, मोहरगंज में रविवार देर रात विस्फोट से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। फोरेंसिंक टीम ने नमूने लेकर लैब में जांच के लिए भेजा है। विस्फोट किससे कराया गया है और इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है। जांच के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है।

