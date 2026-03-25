यूपी में हीट वेव की वीडियो कांफ्रेंसिंग में चलने लगा अश्लील वीडियो, असहज अफसरों ने बंद कराई वीसी
यूपी में हीट वेव की वीडियो कांफ्रेंसिंग में अश्लील वीडियो चलने लगा। वीसी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में वीडियो कांफ्रेंसिंग को बंद करना पड़ा।
उत्तर प्रदेश में हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गत दिवस बैठक रखी। वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए हुई इस बैठक में उस समय हड़कंप मच गया, जब स्क्रीन पर अचानक अश्लील वीडियो चलने लगा। वीसी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ नहीं सूझा तो आनन-फानन में वीडियो कांफ्रेंसिंग को बंद करना पड़ा। वीसी का यह किस्सा अब विभागीय अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
प्रदेश स्तर से जुड़ी इस अहम बैठक में विभिन्न जिलों के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े थे। इसी दौरान तकनीकी गड़बड़ी या किसी की शरारत के चलते स्क्रीन पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित होने लगी। कुछ मिनटों तक चली इस घटना ने सबको असहज कर दिया। वहीं विभागीय व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस मामले को दबाने में जुट गए हैं। आधिकारिक स्तर पर इसे तकनीकी समस्या बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि अंदरखाने घटना को लेकर असहजता बनी हुई है।
सरकारी बैठकों की साइबर सुरक्षा पर उठे सवाल
स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डा. पवन कुमार अरुण को इस संबंध में जानकारी के लिए फोन किया गया। वॉट्सएप संदेश भेजा गया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डा. विकासेंदु अग्रवाल का कहना है कि मामले में साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर यह सामग्री कैसे चली। हालांकि पूरे घटनाक्रम ने सरकारी बैठकों की साइबर सुरक्षा और मॉनीटरिंग सिस्टम की पोल खोल दी है। सवाल उठ रहे हैं कि इतने संवेदनशील मंच पर इस तरह की घटना कैसे हो गई।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें