मकान हड़पने के लिए AI से बना दिया मुनीम का अश्लील वीडियो, आहत होकर की बुजुर्ग ने की खुदकुशी

मकान हड़पने के लिए AI से बना दिया मुनीम का अश्लील वीडियो, आहत होकर की बुजुर्ग ने की खुदकुशी

संक्षेप:

एआई से बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने की धमकी से आहत एक बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले लोग मकान पर कब्जा करने की नीयत से लंबे समय से उन पर दबाव बना रहे थे।

Feb 10, 2026 08:07 am IST
एआई से बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने की धमकी से आहत गोरखनाथ के रहने वाले एक बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले लोग मकान पर कब्जा करने की नीयत से लंबे समय से उन पर दबाव बना रहे थे। मगर, बुजुर्ग इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद आरोपी एआई से उनका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल की धमकी देने लगे।

वीडियो से आहत बुजुर्ग ने सुसाइड नोट में आरोपियों को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए खुदकुशी कर ली। अब पुलिस बुजुर्ग के बेटे की तहरीर पर विकास नगर कॉलोनी के राजेश जायसवाल, राजकुमार यादव, उमेश जायसवाल, दिनेश जायसवाल और अनिल चौहान के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। विकास नगर निवासी अविनाश सिंह ने पुलिस को बताया कि आरोपी मकान हड़पने की नीयत से पिता सुरेंद्र सिंह को काफी समय से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। वे कई बार पिता को पीट भी चुके थे। इस बीच आरोपी दबाव बनाने के लिए एआई से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे।

नेपाल जेल में बंद बेटे को छुड़ाने में हो गए थे कर्जदार

सुरेंद्र सिंह फर्टिलाइजर इलाके में स्थित एक धागे की फैक्ट्री में मुनीम थे। इनके तीन बेटे अभिषेक सिंह, अविनाश सिंह और आकाश सिंह हैं। तीनों की शादी हो चुकी है। इसमे से एक बेटा एक साल पहले नेपाल में चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। इसके बाद से ही वह नेपाल की जेल में बंद है। सूत्रों की मानें तो जेल में बंद बेटे को छुड़ाने के चक्कर में सुरेंद्र सिंह ने कई लोगों से कर्ज ले लिया था। कर्ज देने वाले आए दिन अपना पैसा मांगने घर पर आते थे। इसके लिए कई बार नोकझोंक भी होती थी।

सुरेंद्र सिंह की मौत के मामले में आरोपी बने पांच युवकों से भी उन्होंने पैसे लिए थे। लेकिन आर्थिक परेशानी की वजह से उधार नहीं चुका पा रहे थे। आरोप है कि इसलिए आरोपी मकान हथियाना चाह रहे थे। इसके लिए सुरेंद्र सिंह पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। वहीं, कर्ज लेने की वजह से ही सुरेंद्र कहीं शिकायत नहीं कर पा रहे थे।

एक महीने पहले लिखा था सुसाइड का लेटर

पुलिस की जांच में सामने आया है कि सुरेंद्र सिंह के पास से मिला लेटर एक माह पुराना है। उन्होंने इसे लिखकर अपने पास रखा था। लेकिन कहीं भी शिकायत नहीं की थी। उधर, आरोपी आए दिन आकर उनसे मिलते थे। इस मामले में सीओ रवि सिंह ने बताया है कि कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी की बात सामने आई है। सुसाइड नोट में भी वीडियो का जिक्र नहीं है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

