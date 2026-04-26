पूनम पंडित की शादी की तारीख फाइनल, 29 अप्रैल को दीपक गिरी संग सात फेरे लेंगी कांग्रेस नेत्री
कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री पूनम पंडित की शादी की तारीख को लेकर अटकलें अब साफ हो गई हैं। 29 अप्रैल को पूनम पंडित मवाना निवासी सपा नेता दीपक गिरी संग बुलंदशहर में सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगी।
Meerut News: कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री पूनम पंडित की शादी की तारीख को लेकर अटकलें अब साफ हो गई हैं। 29 अप्रैल को पूनम पंडित मवाना निवासी सपा नेता दीपक गिरी संग बुलंदशहर में सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगी। शादी के बाद 5 मई को मेरठ में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई गणमान्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
मवाना के सपा नेता दीपक गिरी की शादी कांग्रेस की सक्रिय नेता पूनम पंडित के साथ तय हुई है। विवाह समारोह बुलंदशहर में होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। कार्यक्रम के अनुसार 29 अप्रैल को बारात मवाना से विवाह स्थल के लिए रवाना होगी। बता दें कि पूनम पंडित पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और वर्तमान में कांग्रेस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय सचिव, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी और संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं।
पहले उठ चुके हैं विवाद
गौरतलब है कि इससे पहले 15 अक्टूबर 2025 को दोनों की सगाई हुई थी, जिसके बाद एक विवाद भी सामने आया था। एक महिला ने दीपक गिरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके साथ संबंध होने और शादी का वादा करने की बात कही थी। हालांकि बाद में दीपक गिरी ने वीडियो जारी कर आरोपों को खारिज किया और पूरे मामले को आपसी विवाद बताया। इस दौरान एक एग्रीमेंट भी सामने आया था, जिसमें महिला के तलाक के बाद विवाह का उल्लेख था। वहीं, पूनम पंडित ने भी स्पष्ट किया था कि वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगी और यदि आरोप सही पाए गए तो वह खुद कानूनी कार्रवाई का समर्थन करेंगी। अब इन तमाम विवादों के बीच दोनों परिवारों ने विवाह की तैयारियां पूरी कर ली हैं और 29 अप्रैल को यह चर्चित जोड़ा विवाह बंधन में बंधने जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।