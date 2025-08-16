Pooja Pal gets angry at SP MLA Ragini Sonkar father legacy taunts mafia atiq Ahmed सपा की MLA रागिनी सोनकर पर भड़कीं पूजा पाल, पिता की विरासत से विधायक बने लोग.., Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPooja Pal gets angry at SP MLA Ragini Sonkar father legacy taunts mafia atiq Ahmed

सपा की MLA रागिनी सोनकर पर भड़कीं पूजा पाल, पिता की विरासत से विधायक बने लोग..

सपा की विधायक रागिनी सोनकर के बयान का जवाब देते हुए पूजा पाल ने तीखा किया। किसी ने पूछा है पूजा पाल कौन? पिता की विरासत से विधायक बनने वाले को जवाब देने का मतलब नहीं? जब मैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जब कुछ लोग उसी माफिया के घर चाय पानी करते थे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 11:30 AM
share Share
Follow Us on
सपा की MLA रागिनी सोनकर पर भड़कीं पूजा पाल, पिता की विरासत से विधायक बने लोग..

समाजवादी पार्टी से निकाली गईं चायल विधायक पूजा पाल लगातार समाजवादी पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी सपा विधायक रागिनी सोनकर ने भी तीखा हमला किया था। रागिनी ने कहा था कि 'कौन हैं पूजा पाल? इस पर अब पूजा पाल ने भ तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूजा पाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर मछलीशहर सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर को जवाब देते हुए लिखा कि किसी ने पूछा है पूजा पाल कौन? पिता की विरासत से विधायक बनने वाले को जवाब देने का मतलब नहीं? क्योंकि जब पूजा पाल न्याय के लिए कोर्ट और कचहरी में जब दौड़ती थी तो वो लोग अपने पिता की एंबेसेडर कार से बड़े कॉलेज में जाते थे तो उनको किसी के संघर्षों का मूल्य क्या ही पता होगा?लेकिन फिर भी बता दूं कि पूजा पाल उस PDA की पीड़ित महिला है जिसने अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जब कुछ लोग उसी माफिया के घर चाय पानी करते थे।

ये भी पढ़ें:अखिलेश ने दिलाई भगत सिंह की याद, अफजाल बोले- पूजा पाल ने बनाया पाप का कीर्तिमान
ये भी पढ़ें:पूजा पाल पर भड़के शिवपाल, बोले-अब विधायक नहीं बन पाएंगी, केशव जैसा होगा हाल

आपको बता दें कि पूजा पाल पर ऐक्शन के बाद सपा विधायक रागिनी सोनकर से जब मीडिया ने प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने पूछा कौन पूजा पाल जी? पूजा पाल किस पार्टी में है? धन्यवाद आपने बताया दिया। क्योंकि मुझे ये पता नहीं था। जनता भी इस वजह से रोष में है। रागिनी सोनकर ने कहा कि पूजा पाल ने पार्टी को धोखा दिया। रागिनी सोनकर ने कहा कि वो सपा के भरोसे चुनाव जीत कर आईं थीं। जब समय समाजवादी पार्टी को भरोसा था कि वो हमारे सदस्य को चुनकर आगे भेजेंगी तब उन्होंने उस समय पार्टी को धोखा दिया। योगी की तारीफ करने पर ऐक्शन हुआ के सवाल पर जवाब देते हुए रागिनी ने कहा कि जिस समय गलत वोट कि तब ऐक्शन नहीं हुआ। एक तारीफ से ऐक्शन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे जो प्रक्रिया हो रही है वो तो पार्टी अपने हिसाब से ऐक्शन लेती है।

ये भी पढ़ें:इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं; अखिलेश के ऐक्शन पर पूजा पाल का जवाब

आपको बात दें कि पूजा पाल ने यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में यूपी विजयन डॉक्यूमेंट पर अपनी बात रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का जमकर तारीफ की थी। पूजा ने कहा था कि मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। पूजा पाल के इस बयान के कुछ घंटों बाद सपा ने पूजा पाल को निष्कासित कर दिया।

Up News UP News Today Pooja Pal
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |