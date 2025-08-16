सपा की MLA रागिनी सोनकर पर भड़कीं पूजा पाल, पिता की विरासत से विधायक बने लोग..

सपा की विधायक रागिनी सोनकर के बयान का जवाब देते हुए पूजा पाल ने तीखा किया। किसी ने पूछा है पूजा पाल कौन? पिता की विरासत से विधायक बनने वाले को जवाब देने का मतलब नहीं? जब मैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जब कुछ लोग उसी माफिया के घर चाय पानी करते थे।

समाजवादी पार्टी से निकाली गईं चायल विधायक पूजा पाल लगातार समाजवादी पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी सपा विधायक रागिनी सोनकर ने भी तीखा हमला किया था। रागिनी ने कहा था कि 'कौन हैं पूजा पाल? इस पर अब पूजा पाल ने भ तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूजा पाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर मछलीशहर सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर को जवाब देते हुए लिखा कि किसी ने पूछा है पूजा पाल कौन? पिता की विरासत से विधायक बनने वाले को जवाब देने का मतलब नहीं? क्योंकि जब पूजा पाल न्याय के लिए कोर्ट और कचहरी में जब दौड़ती थी तो वो लोग अपने पिता की एंबेसेडर कार से बड़े कॉलेज में जाते थे तो उनको किसी के संघर्षों का मूल्य क्या ही पता होगा?लेकिन फिर भी बता दूं कि पूजा पाल उस PDA की पीड़ित महिला है जिसने अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जब कुछ लोग उसी माफिया के घर चाय पानी करते थे।

आपको बता दें कि पूजा पाल पर ऐक्शन के बाद सपा विधायक रागिनी सोनकर से जब मीडिया ने प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने पूछा कौन पूजा पाल जी? पूजा पाल किस पार्टी में है? धन्यवाद आपने बताया दिया। क्योंकि मुझे ये पता नहीं था। जनता भी इस वजह से रोष में है। रागिनी सोनकर ने कहा कि पूजा पाल ने पार्टी को धोखा दिया। रागिनी सोनकर ने कहा कि वो सपा के भरोसे चुनाव जीत कर आईं थीं। जब समय समाजवादी पार्टी को भरोसा था कि वो हमारे सदस्य को चुनकर आगे भेजेंगी तब उन्होंने उस समय पार्टी को धोखा दिया। योगी की तारीफ करने पर ऐक्शन हुआ के सवाल पर जवाब देते हुए रागिनी ने कहा कि जिस समय गलत वोट कि तब ऐक्शन नहीं हुआ। एक तारीफ से ऐक्शन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे जो प्रक्रिया हो रही है वो तो पार्टी अपने हिसाब से ऐक्शन लेती है।