पूजा पाल ने DGP से की सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों की शिकायत, राजीव कृष्ण ऐक्शन में

समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने बुधवार को डीजीपी राजीव कृष्ण से मुलाकात की। उन्होंने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों के बारे में शिकायत की। उन्होंने डीजीपी से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। शिकायत के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ऐक्शन में आ गए हैं। उन्होंने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से इस प्रकरण में आरोपियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है।

विधायक पूजा पाल ने डीजीपी राजीव कृष्ण को दिए पत्र में कहा है कि समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें लगातार निशाना बना रहे हैं। कई लोग उनको लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। लोगों ने उनके निजी जीवन को लेकर भी कई टिप्पणियां की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा कार्यकर्ता अपने मुखिया को दिखाने के लिए उन पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में कुछ लोगों के नाम का भी जिक्र किया है। डीजीपी ने प्रयागराज पुलिस को ऐसे मामले में दोषी लोगों पर कार्रवाई करने को कहा है।