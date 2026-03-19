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गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने पर ही अब मिलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, यूपी में नई व्यवस्था

Mar 19, 2026 07:18 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने पर ही अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलेगा। 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा।  

गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने पर ही अब मिलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, यूपी में नई व्यवस्था

UP News: यूपी में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर अब प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। ऐसे में प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर चालान होने की स्थिति में 10 हजार जुर्माना भरना होगा। ऐसे में उन वाहन स्वामियों को जिन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है, उनकी मुसीबत बढ़ सकती है।

वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था एक अप्रैल 2019 से लागू की गई है। उससे पहले के पंजीकृत 2.75 करोड़ वाहनों पर यह प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। अभी तक परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 30 प्रतिशत वाहनों पर यह प्लेट लगाई नहीं गई है। अभी तक करीब 70 प्रतिशत वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है। ऐसे में एक अप्रैल वर्ष 2019 से पहले के पंजीकृत वाहन जिनकी संख्या 82.50 लाख है।

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अपर परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश

अब इन वाहनों के स्वामियों को 15 अप्रैल से पहले ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाएगा। प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में चालान होने के साथ-साथ वाहनों के ट्रांसफर और परमिट नवीनीकरण सहित वाहन संबंधी कई नहीं हो पाएंगे। ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो उनके स्वामी इसे तय समय से पूर्व जरूर लगवा लें। अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) डॉ. आरके विश्वकर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

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क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्युमीनियम से बनी होती है जिसमें सुरक्षा के लिए होलोग्राम और 10 अंकों का पिन (लेजर कोड) होता है। इसमें वाहन की पूरी जानकारी जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि दी गई है। इसे आनलाइन बुकिंग या डीलरों के माध्यम से लगवा सकते हैं।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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