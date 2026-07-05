श्रीराम के नाम से राजनीति ठीक नहीं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण पर और क्या बोले चिराग पासवान?
Chirag Paswan news: लखनऊ में मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि प्रभु श्रीराम के नाम से राजनीति नहीं करनी चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच चल रही है। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।
Chirag Paswan news: लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि प्रभु श्रीराम के नाम से राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिसने भी प्रभु श्रीराम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई है, उसे कड़ी सजा मिलेगी। लखनऊ में रविवार को मीडिया से बात करते हुए चिराग ने कहा कि श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच चल रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है। कार्रवाई भी की है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सजा मिलेगी। भक्तों की आस्था से खिलवाड़ के लिए किसी को बक्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी कांड में जो दोषी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले।
इससे पहले चिराग पासवान ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोक जन शक्ति पार्टी के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. रामविलास पासवान की जयंती महोत्सव में आए पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया₹। चिराग ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। चिराग ने कहा कि जिन पार्टियों ने पिछले चुनावों में आरक्षण और संविधान खतरे में होने का लोगों में भ्रम फैलाया। संसद में संविधान हाथ में लेकर लोकसभा को भ्रमित करने का काम किया।
बार-बार आरक्षण और संविधान खतरे का भ्रम फैलाते हैं
उन्होंने हमेशा बाबा साहेब और संविधान को अपमानित करने का काम किया है। कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों ने यह काम किया। कांग्रेस ने आजादी के तीन दशक बाद भी बाबा साहेब की तस्वीर संसद में नहीं लगवाई। आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ज़ब तक चिराग पासवान जिंदा है न तो आरक्षण को खतरा है और न ही संविधान को। चिराग ने कहा कि कहा कि आपको विशवास दिलाता हूं कि जो लोग बार-बार आरक्षण और संविधान खतरे का भ्रम फैलाते हैं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जात-पात, मजहब-धर्म से ऊपर उठकर पूरे समाज को विकसित करना है।
कांग्रेस को कभी दलित समाज की परवाह नहीं रही
चिराग ने कहा कि भारत रत्न से बाबा साहेब को सम्मानित करने का काम हमारे नेता रामविलास पासवान ने किया। उनके प्रयास से संसद के सेंट्रल हाल में बाबा साहेब का चित्र लगा। आरक्षण की मांग यदि सबसे पहले किसी ने की तो वो रामविलास पासवान ही थे। दलित समाज को उठाने का काम रामविलास पासवान ने ही किया। कांग्रेस को कभी इस समाज की परवाह नहीं रही। चिराग ने कहा कि कहा कि कांग्रेस और सपा ने हमेशा जात और धर्म के नाम पर लोगों के बांट कर राज करने का काम किया। ऐसे लोगों की जवाबदेही तय करनी होगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें