फतेहपुर पर सियासत तेज, मौके पर जाने की कोशिश कर रहे 16 कांग्रेसी रोके गए; कई नेता हाउस अरेस्ट

यूपी के फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर के विवाद पर सियासत तेज हो रही है। विवादित स्थल पर सोमवार को की गई तोड़फोड़ हंगामे को लेकर बुधवार सुबह मौके पर जाने की तैयारी कर रहे 16 कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेसियों ने उन्हें हिरासत में लिए जाने का दावा किया है। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। वहीं, प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को फतेहपुर जिले की सीमा पर ही रोक कर प्रशासन ने वापस कर दिया। कांग्रेसियों का दावा है कि पार्टी के पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधि मंडल में शामिल कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 10 सदस्यीय कमेटी गठित कर निर्देश दिया था कि इसके सदस्य बुधवार को फतेहपुर के विवादित स्थल पर पहुंच कर हालात का जायजा लें। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के आने की भनक लगते हुए प्रशासन सक्रिय हो गया। जिले की सीमा छिवली पुल और बड़ौरी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बुधवार की सुबह ही प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंच गया। रास्ते में चेकिंग और पूछताछ की जाने लगी। वहीं कांग्रेसियों का दावा है कि भोर में ही कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा, पं.रामनरेश महराज, आनंद सिंह गौतम आदित्य श्रीवास्तव मोहसिन खान, अजय कुमार बच्चा, हिदायतउल्ला, सईद चच्चा, दीपक श्रीवास्तव, वसीर अहमद, नौशाद अहमद अमीररुल जमा खां, मो.आरिफ, सैयद अहमद, इमरान सिद्दीकी, इरसत खान को हिरासत में ले लिया और कोतवाली ले गई। वहीं कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय का कहना है कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। कांग्रेसी नेता सुबह खुद से कोतवाली पहुंचे हैं। सभी को ससम्मान बैठाया गया है।

आरिफ गुड़्डा ने कहा कि कानपुर पुलिस ने पूर्व विधायकों को कानपुर और जिलाध्यक्ष को राधानगर स्थित आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्हें बाहर नहीं निकलने नहीं दिया जा रहा है। कानपुर और लखनऊ से आ रहे कई नेताओं को प्रशासन ने रास्ते से वापस कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल शांतिपूर्ण तरीके से मौके पर जाकर जायजा लेना चाहता था, लेकिन प्रशासन जोर जबरदस्ती कर नेताओं की धरपकड़ कर रहा है।