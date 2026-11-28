ऐन चुनाव से पहले यूपी में परिसीमन और महिला आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। सूबे में आधी आबादी की बड़ी चुनावी ताकत है। इसका अहसास सभी दलों को है। इसी वजह से सपा ने जहां अपने वचन पत्र में महिलाओं के लिए वादों की झड़ी लगा दी है वहीं भाजपा अब महिला आरक्षण पर उसे घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।

केंद्रीय कैबिनेट से परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। आधी आबादी के वोटों पर दावेदारी को लेकर भाजपा-सपा आमने-सामने हैं। एक तरफ सीएम योगी यूपी के सभी सांसदों से इन विधेयकों के समर्थन की अपील कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। सपा ने अपने वचन पत्र में महिला वोटरों के लिए पेंशन और आरक्षण जैसे बड़े वादे किए हैं, अब भाजपा ने परिसीमन बिल के साथ महिला आरक्षण का बिल कैबिनेट से पास कर 30 नवंबर से संसद का सत्र बुला लिया है। जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले आधी आबादी को लुभाने में जुटे अखिलेश यादव के लिए खुलकर इन विधेयकों का विरोध या समर्थन करना मुश्किल होगा। शायद इसी वजह से परिसीमन बिल को लेकर 27 और 28 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर अखिलेश यादव ने एक-एक लाइन की पोस्ट में अपनी बात रखी। 27 नवंबर की पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा- ‘परिसीमन’ भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। वहीं 28 नवंबर को एक पोस्ट में उन्होंने लिखा-‘भाजपा के लिए चुनाव ही सब कुछ है देश नहीं, इसीलिए उसे लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं की चिंता है देश की सीमाओं की नहीं।’ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम (केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक) ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा है।

जानकारों का कहना है कि यूपी में ऐन चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने परिसीमन बिल के साथ महिला आरक्षण बिल लाकर एक तरह से सपा को घेरने की कोशिश भी कर डाली है। हालांकि सपा भी इस राजनीति को समझ रही है। उसका कहना है कि सरकार 2023 का पास कानून सरकार अभी तक लागू नहीं कर रही है। परिसीमन के बहाने सरकार महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित कर रही है। जानकारों का कहना है कि परिसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक लाकर भाजपा यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ शह और मात का खेल खेल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को हुए फायदे की स्थिति को 2026 में बदलने की कोशिश है। उधर, महिला वोटरों की इस ताकत को देखते हुए अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है।

यूपी में महिलाओं के वोट की बड़ी ताकत यूपी में महिलाओं के वोट की बड़ी ताकत है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 6.20 करोड़ महिला वोटर हैं। ये कुल मतदाताओं का 45.63 प्रतिशत हैं। मतदान में इनकी भागीदारी भी पुरुषों से अधिक होती है। 2022 के चुनाव में पुरुष मतदाताओं में 59.15 प्रतिशत ने ही वोट डाला जबकि 62.24 प्रतिशत महिला वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महिलाओं की इस ताकत का अहसास सभी को है। अखिलेश यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गरीब बुजुर्ग महिलाओं को 40 हजार रुपए पेंशन, महिला बजट का 20 प्रतिशत हिस्सा दलित महिलाओं पर खर्च करने, शिक्षिकाओं और एएनएम को ई-स्कूटर, पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, बेटी के जन्म पर 10 ग्राम तक सोना देने सहित कई बड़े ऐलान किए हैं। अब भाजपा ने महिला आरक्षण पर उसकी घेराबंदी कर दी है।