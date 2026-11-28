यूपी में आधी आबादी के वोटों को लेकर भाजपा-सपा आमने-सामने, महिला आरक्षण पर सियासत तेज
ऐन चुनाव से पहले यूपी में परिसीमन और महिला आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। सूबे में आधी आबादी की बड़ी चुनावी ताकत है। इसका अहसास सभी दलों को है। इसी वजह से सपा ने जहां अपने वचन पत्र में महिलाओं के लिए वादों की झड़ी लगा दी है वहीं भाजपा अब महिला आरक्षण पर उसे घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।
केंद्रीय कैबिनेट से परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। आधी आबादी के वोटों पर दावेदारी को लेकर भाजपा-सपा आमने-सामने हैं। एक तरफ सीएम योगी यूपी के सभी सांसदों से इन विधेयकों के समर्थन की अपील कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। सपा ने अपने वचन पत्र में महिला वोटरों के लिए पेंशन और आरक्षण जैसे बड़े वादे किए हैं, अब भाजपा ने परिसीमन बिल के साथ महिला आरक्षण का बिल कैबिनेट से पास कर 30 नवंबर से संसद का सत्र बुला लिया है। जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले आधी आबादी को लुभाने में जुटे अखिलेश यादव के लिए खुलकर इन विधेयकों का विरोध या समर्थन करना मुश्किल होगा। शायद इसी वजह से परिसीमन बिल को लेकर 27 और 28 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर अखिलेश यादव ने एक-एक लाइन की पोस्ट में अपनी बात रखी। 27 नवंबर की पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा- ‘परिसीमन’ भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। वहीं 28 नवंबर को एक पोस्ट में उन्होंने लिखा-‘भाजपा के लिए चुनाव ही सब कुछ है देश नहीं, इसीलिए उसे लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं की चिंता है देश की सीमाओं की नहीं।’ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम (केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक) ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा है।
जानकारों का कहना है कि यूपी में ऐन चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने परिसीमन बिल के साथ महिला आरक्षण बिल लाकर एक तरह से सपा को घेरने की कोशिश भी कर डाली है। हालांकि सपा भी इस राजनीति को समझ रही है। उसका कहना है कि सरकार 2023 का पास कानून सरकार अभी तक लागू नहीं कर रही है। परिसीमन के बहाने सरकार महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित कर रही है। जानकारों का कहना है कि परिसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक लाकर भाजपा यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ शह और मात का खेल खेल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को हुए फायदे की स्थिति को 2026 में बदलने की कोशिश है। उधर, महिला वोटरों की इस ताकत को देखते हुए अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है।
यूपी में महिलाओं के वोट की बड़ी ताकत
यूपी में महिलाओं के वोट की बड़ी ताकत है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 6.20 करोड़ महिला वोटर हैं। ये कुल मतदाताओं का 45.63 प्रतिशत हैं। मतदान में इनकी भागीदारी भी पुरुषों से अधिक होती है। 2022 के चुनाव में पुरुष मतदाताओं में 59.15 प्रतिशत ने ही वोट डाला जबकि 62.24 प्रतिशत महिला वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महिलाओं की इस ताकत का अहसास सभी को है। अखिलेश यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गरीब बुजुर्ग महिलाओं को 40 हजार रुपए पेंशन, महिला बजट का 20 प्रतिशत हिस्सा दलित महिलाओं पर खर्च करने, शिक्षिकाओं और एएनएम को ई-स्कूटर, पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, बेटी के जन्म पर 10 ग्राम तक सोना देने सहित कई बड़े ऐलान किए हैं। अब भाजपा ने महिला आरक्षण पर उसकी घेराबंदी कर दी है।
दोनों डिप्टी सीएम ने सपा-कांग्रेस को घेरा
परिसीमन बिल और महिला आरक्षण के मुद्दे पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम (केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक) ने सपा और कांग्रेस को घेरा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था विपक्ष ने इनका विरोध किया। पीएम मोदी और केंद्रीय कैबिनेट को यूपी की तरफ से बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता ऐसे विपक्षी दलों को याद रखेगी। उन्होंने कहा कि देश मे सभी जगह लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। यूपी में 80 लोकसभा की जगह करीब 120 सीट होंगी। यूपी में 403 विधानसभा सीटों की जगह करीब 605 सीट होंगी। महिला आरक्षण भी 33% लागू होगा। परिसीमन बिल के पास होने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, प्रियंका, राहुल गांधी समेत सभी को बिल का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनगणना 2011 को आधार बनाकर 2029 में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी का विरोध करो जनता से बैर मत लो। यूपी में 202 और लोगों को सदन जाने का मौका मिलेगा। परिसीमन बिल को लेकर अखिलेश यादव के रुख का विरोध करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने जिनको समर्थन दिया था उस समय सीमा सुरक्षित थी। अब न घोड़ा दूर न मैदान दूर सत्र शुरू होते ही पता चल जाएगा क्या होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भाजपा का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगा है। भगवान बजरंग बली भगवान कृष्ण भगवान राम सपा को सद्बुद्धि दें। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार प्रकट किया। उन्होंने संसद और विधानसभा में 50% सीटें बढ़ाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की मौजूदगी लोकतंत्र को और मजबूत करेगी। महिलाओं को सदन में पूरी जगह मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महिला भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र का सशक्तिकरण होगा।कांग्रेस और सपा महिलाओं की बात करती हैं, लेकिन सदन में लगातार विरोध कर रही हैं। कांग्रेस और सपा की मानसिकता उजागर हो गई है। कांग्रेस-सपा महिलाओं के हितों को लूटना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे। यूपी में सरकारी नौकरियों समेत हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। सपा-कांग्रेस देश और प्रदेश की महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहतीं। सपा-कांग्रेस महिलाओं के 33% आरक्षण में रोड़ा अटका रही हैं। सपा के घोषणा पत्र में महिलाओं की बात है दूसरी तरफ वो संसद में आरक्षण का विरोध करती है। संसद में साफ दिख जाएगा कौन सा दल विरोध कर रहा और कौन साथ खड़ा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। सपा ने हमेशा गुंडे और माफियाओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आज देश में लोकतंत्र सबसे मजबूत है। महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें